2 577 22

Чоловік здійснив наругу над прапором України у Кропивницькому: його вже затримали. ФОТО

У Кропивницькому Кіровоградської області поліцейські затримали чоловіка, який вчинив наругу над Державним прапором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Кіровоградської ОВА.

наруга над прапором
Фото: Кіровоградська ОВА / телеграм-канал

Як зазначається, подія сталася 5 вересня 2025 року біля однієї з автостанцій обласного центру.

За попередніми даними, 43-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами.

"Дії чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв прапор і зберіг його до приїзду правоохоронців. Подію також підтвердив ще один очевидець", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України - публічна наруга над державними символами.

+14
транслюють кожен день:
06.09.2025 14:16
06.09.2025 14:16 Відповісти
+11
Це не просто бухий ідіот! Будь-який справжній українець, навіть скільки б не вжив оковитої такого не зробить! Висновок - ждун спалився! Спалити тварюку!
06.09.2025 14:09
06.09.2025 14:09 Відповісти
+10
На жаль---такий придурків-малоросів в нас багато.
06.09.2025 14:04
06.09.2025 14:04 Відповісти
спалити підора живцем і транслювати по марафону
показати весь коментар
06.09.2025 14:02 Відповісти
транслюють кожен день:
показати весь коментар
06.09.2025 14:16 Відповісти
читав у хокейній команді "Tampa Bay Lightning"
в роздягальні посеред приміщєння на підлозі герб клуба викладаний - ніхто не ступає, всі 30 здоровених хокейорів обходять,
бо не гарно це, топтати сімволи...
показати весь коментар
06.09.2025 14:24 Відповісти
****** з Кропивницького, повторює дії члєнограя з приблуд95!!
У них це генетично, Акакаяразніца …
показати весь коментар
06.09.2025 14:28 Відповісти
Буквально вчора, була новина, про російськомовного таксиста з Харкова, Так ось це, черговий "таксист", у якого по п'яні урвався терпець, він би і тверезий зробив би це із задоволенням, вони ненавидять все українське, при цьому самі навіть не знають чому. Це - невиліковно.
показати весь коментар
06.09.2025 15:19 Відповісти
На фото - ты?
На фото - ты?
06.09.2025 14:30
06.09.2025 14:30 Відповісти
За такі дії - каторжні роботи в уранових шахтах Кропивниччини.
показати весь коментар
06.09.2025 14:03 Відповісти
А що таке - Кропивниччина?
показати весь коментар
06.09.2025 15:17 Відповісти
В шахти Кизельгура не невизначений термін.вагонетки в ручну штовхати...
показати весь коментар
06.09.2025 15:27 Відповісти
Ну там над ним надругаются, потом ещё раз, потом ещё. Шваброй, бутылкой. Ему понравится
показати весь коментар
06.09.2025 14:03 Відповісти
На жаль---такий придурків-малоросів в нас багато.
показати весь коментар
06.09.2025 14:04 Відповісти
Дубасять?
Дубасять?
06.09.2025 14:04
06.09.2025 14:04 Відповісти
виховують
виховують
06.09.2025 14:06
06.09.2025 14:06 Відповісти
Якщо такого виродка , десь зустріну, от чесно є усвідомлення що випадково можу вбити
показати весь коментар
06.09.2025 14:07 Відповісти
Запхайте цьому 3,14дору у сраку прапор Паращі разом з древков.
показати весь коментар
06.09.2025 14:07 Відповісти
На уранові копальні.
показати весь коментар
06.09.2025 14:08 Відповісти
Це не просто бухий ідіот! Будь-який справжній українець, навіть скільки б не вжив оковитої такого не зробить! Висновок - ждун спалився! Спалити тварюку!
показати весь коментар
06.09.2025 14:09 Відповісти
Цьому п*дору подерти дупу в такий же спосіб, як він подер прапор і обробити чистим скипидаром.
показати весь коментар
06.09.2025 14:15 Відповісти
Під час Майдану теж якісь люди у формі рвали прапори України.
показати весь коментар
06.09.2025 14:23 Відповісти
Пам'ятаю, один гундосий клоп у 19 р топтався по прапору України, не підкажете, як його покарали?
показати весь коментар
06.09.2025 14:27 Відповісти
Непокаране зло, москоської пропаганди з антимайдану, повертається кривавим злочином проти України!
показати весь коментар
06.09.2025 14:31 Відповісти
Надо и над ним надругаться соответственно и порвать у него что-то..
показати весь коментар
06.09.2025 14:31 Відповісти
 
 