Чоловік здійснив наругу над прапором України у Кропивницькому: його вже затримали. ФОТО
У Кропивницькому Кіровоградської області поліцейські затримали чоловіка, який вчинив наругу над Державним прапором.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Кіровоградської ОВА.
Як зазначається, подія сталася 5 вересня 2025 року біля однієї з автостанцій обласного центру.
За попередніми даними, 43-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами.
"Дії чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв прапор і зберіг його до приїзду правоохоронців. Подію також підтвердив ще один очевидець", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України - публічна наруга над державними символами.
в роздягальні посеред приміщєння на підлозі герб клуба викладаний - ніхто не ступає, всі 30 здоровених хокейорів обходять,
бо не гарно це, топтати сімволи...
У них це генетично, Акакаяразніца …