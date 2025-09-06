Чоловік здійснив наругу над прапором України у Кропивницькому: його вже затримали. ФОТО

У Кропивницькому Кіровоградської області поліцейські затримали чоловіка, який вчинив наругу над Державним прапором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Кіровоградської ОВА.

Фото: Кіровоградська ОВА / телеграм-канал

Як зазначається, подія сталася 5 вересня 2025 року біля однієї з автостанцій обласного центру.

За попередніми даними, 43-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами.

"Дії чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв прапор і зберіг його до приїзду правоохоронців. Подію також підтвердив ще один очевидець", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України - публічна наруга над державними символами.