УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8728 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вандалізм прапорів України
5 593 46

Жінка зірвала прапор України та викинула в смітник в Одесі. Їй оголосили підозру. ФОТО

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка зірвала український прапор із фасаду магазину та викинула його в смітник. 

Про це повідомила поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Наруга над державним прапором

Відомо, що інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі міста. Поліціянти дізналися про нього під час моніторингу соціальних мереж.

Правоохоронці виявили відео із камер спостереження, на якому невідома жінка вдень в присутності перехожих зірвала державний прапор України, закріплений на фасаді магазину, та викинула його в смітник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіків, які зірвали прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі, затримали

В Одесі жінка зірвала й викинула у смітник прапор України

Підозра зловмисниці

Слідчі встановили, що до злочину причетна 35-річна місцева жителька, раніше неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин. 

Дії фігурантки кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке їй загрожує, — три роки позбавлення волі. Свій учинок підозрювана відмовилася пояснювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік скоїв наругу над прапором України у Кропивницькому: його вже затримали. ФОТО

В Одесі жінка зірвала й викинула у смітник прапор України
В Одесі жінка зірвала й викинула у смітник прапор України

Автор: 

Одеса (5673) Одеська область (3600) Нацполіція (15632) прапор (510) Одеський район (358)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
паскуда кацапська.
показати весь коментар
30.10.2025 21:11 Відповісти
+19
Обмотати курву в триколорну ганчірку камінь до ніг і в море.
показати весь коментар
30.10.2025 21:11 Відповісти
+18
вона то за гроші зробила, щоб на дозу заробити. Потрібно забороняти Телеграм в Україні!
показати весь коментар
30.10.2025 21:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
паскуда кацапська.
показати весь коментар
30.10.2025 21:11 Відповісти
вона то за гроші зробила, щоб на дозу заробити. Потрібно забороняти Телеграм в Україні!
показати весь коментар
30.10.2025 21:17 Відповісти
Згоден
Давно пора відмовитися від Телеграму
Для зв'язку і контактів вистарчає інших ресурсів
показати весь коментар
30.10.2025 21:21 Відповісти
А шо, на інших ресурсах неможна робити те, що роблять в Телеграм?
показати весь коментар
30.10.2025 21:25 Відповісти
хтось зарубав когось сокирою - давайте заборонимо сокири
тупе
показати весь коментар
30.10.2025 21:22 Відповісти
Ти сам тупий як сокира, Телеграм це шпигунська програма
показати весь коментар
30.10.2025 21:24 Відповісти
А за ким вона шпигує?
показати весь коментар
30.10.2025 21:26 Відповісти
Телеграм и приват24 это российско израильское ПО которое передаёт координаты в ГШ тер орг "обрезанный джихад Шеломов и ко"
показати весь коментар
30.10.2025 22:15 Відповісти
А чиї коордінати оно пєрєдайот?
показати весь коментар
30.10.2025 22:38 Відповісти
Например рекрутов которые проходили подготовку в полтавском институте связи... так понятно?
показати весь коментар
30.10.2025 22:42 Відповісти
А інститут связі уе був секретний об'єкт який заснований ще при совку і про нього ніхто не знав шо він там є?
показати весь коментар
30.10.2025 22:51 Відповісти
як мені хочеться піймати хоч одну тварюку, як ти...
ще не вечір
висіти вам на стовпах
показати весь коментар
30.10.2025 21:35 Відповісти
Так це просто зробити, мобілізовуйся в ЗСУ в мій підрозділ, я тобі гарантую веселого тамаду і цікаві конкурси!
показати весь коментар
30.10.2025 22:48 Відповісти
А не пора ли с наркоторговлей бороться? Прибыль от которой идёт на российскую армию через приватбанк криптопотоками...
показати весь коментар
30.10.2025 22:12 Відповісти
Це одна з коригувальниць-убивць Українців!!
показати весь коментар
30.10.2025 22:02 Відповісти
Обмотати курву в триколорну ганчірку камінь до ніг і в море.
показати весь коментар
30.10.2025 21:11 Відповісти
Не загиджуйте море! Й так там кацапів дофіга. На ліхтарі біля пушкінзона повісити та й по всьому...але, смертна кара у нас заборонена...

Пи.Си. от що бісить - то замазані мордяки..
показати весь коментар
30.10.2025 21:37 Відповісти
Не правда! Відсотків 10, але курво активні...
показати весь коментар
30.10.2025 21:18 Відповісти
Таких вбивати треба, в не бігати за ними з підозрами.
показати весь коментар
30.10.2025 21:12 Відповісти
Ни в коем случае
Есть хороший способ сделать все красиво и толерантно
Отдать туда,где она мечтает жить
В русский мир
показати весь коментар
30.10.2025 22:08 Відповісти
Це які кричали колись "Бандєравскіє бєси вон із адєси!"?
показати весь коментар
30.10.2025 21:12 Відповісти
Так це руские черти..
показати весь коментар
30.10.2025 21:27 Відповісти
"Адеса рускіґорат!"
показати весь коментар
30.10.2025 21:14 Відповісти
рУзкім в рот!
показати весь коментар
30.10.2025 22:40 Відповісти
методички поплутало
пішло на хєр
показати весь коментар
30.10.2025 21:23 Відповісти
Під час Війни смертна кара за паплюження символів держави,співпрацю з ворогом та напади на військових..це як 2 на помжить на 2.Бо тоді та вся гниль вспливе..Хоча б у рашу підсрачниками на чолі з тими грузчиками що вчинили напад на ТЦК..
показати весь коментар
30.10.2025 21:25 Відповісти
В колонію сучку-шити рукавиці для військових. І батогами по сраці!
показати весь коментар
30.10.2025 21:28 Відповісти
Щось Одеса сьогодні розбушувалася...
показати весь коментар
30.10.2025 21:29 Відповісти
Місцева моzкальня, а не Одеса.
показати весь коментар
30.10.2025 22:42 Відповісти
Приклад для ухилянтів-зірви прапор і отримай три роки колонії замість фронту. Дуже мягеньке покарання.
показати весь коментар
30.10.2025 21:33 Відповісти
Вы гений. Ведь всё гениальное просто.
Но все пути ведут в Рим ТЦК.
Улица >патруль > ТЦК > фронт.
Улица > флаг > полиция > .изюли на блок-хате > ТЦК > фронт.
показати весь коментар
30.10.2025 22:13 Відповісти
неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин.

Свій учинок підозрювана відмовилася пояснювати.
-----------------------------------------------------------------------
Дали ей наркоту или деньги на наркоту, вот она и молчит.
Боится, чтобы не накинули ей еще одну статью.
показати весь коментар
30.10.2025 21:34 Відповісти
ПОЧЕМУ всякой мрази закрывают морду ссылаясь на "закон"? во время войны КОНСТИТУЦИЮ ставят на "паузу", а дебильный закон "никак"!!!!!
показати весь коментар
30.10.2025 21:48 Відповісти
в ніч, з 19 го на 21 го серпня 1991 го, ми тоже були, на наберінжній "білойгу хази", ще того "білого дому". майу оцифроманими, парочку й щас!! чорно-білі фото тих часів! майу, таки!! йшов дощ! останній запах справжніх жарених кохфів!!!! совкові прапори в урні, перев'язані піанєрськімі галстугамі. на всі рештки часів!!! але! не не хочу!! то була надія на тотальний канець совка!! але тотальний початок совка - повернувся!! ((
показати весь коментар
30.10.2025 21:48 Відповісти
Зірвати з неї одежу, вимазати гівном і підсрачниками гнати через все місто.
показати весь коментар
30.10.2025 21:48 Відповісти
Три роки? Три дні на розмінування,
показати весь коментар
30.10.2025 21:59 Відповісти
УСЫПИТЕ ЕЁ НАРКОТОЙ !!!
показати весь коментар
30.10.2025 22:19 Відповісти
Бояришником!
показати весь коментар
30.10.2025 22:39 Відповісти
Камінців в кармани і в море викинути гниду
показати весь коментар
30.10.2025 22:19 Відповісти
максимум три роки , це максимум а так швидче поцілуе їі суд в сраку
показати весь коментар
30.10.2025 22:22 Відповісти
Звичайна ватниця. Європейці таких під час другої світової стріляли без суду.
показати весь коментар
30.10.2025 22:31 Відповісти
На палю моzкалиху!
показати весь коментар
30.10.2025 22:38 Відповісти
 
 