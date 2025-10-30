Жінка зірвала прапор України та викинула в смітник в Одесі. Їй оголосили підозру. ФОТО

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка зірвала український прапор із фасаду магазину та викинула його в смітник.

Про це повідомила поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Наруга над державним прапором

Відомо, що інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі міста. Поліціянти дізналися про нього під час моніторингу соціальних мереж.

Правоохоронці виявили відео із камер спостереження, на якому невідома жінка вдень в присутності перехожих зірвала державний прапор України, закріплений на фасаді магазину, та викинула його в смітник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіків, які зірвали прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі, затримали

Підозра зловмисниці

Слідчі встановили, що до злочину причетна 35-річна місцева жителька, раніше неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин.

Дії фігурантки кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке їй загрожує, — три роки позбавлення волі. Свій учинок підозрювана відмовилася пояснювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік скоїв наругу над прапором України у Кропивницькому: його вже затримали. ФОТО



