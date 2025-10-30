Жінка зірвала прапор України та викинула в смітник в Одесі. Їй оголосили підозру. ФОТО
В Одесі правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка зірвала український прапор із фасаду магазину та викинула його в смітник.
Про це повідомила поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
Наруга над державним прапором
Відомо, що інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі міста. Поліціянти дізналися про нього під час моніторингу соціальних мереж.
Правоохоронці виявили відео із камер спостереження, на якому невідома жінка вдень в присутності перехожих зірвала державний прапор України, закріплений на фасаді магазину, та викинула його в смітник.
Підозра зловмисниці
Слідчі встановили, що до злочину причетна 35-річна місцева жителька, раніше неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин.
Дії фігурантки кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке їй загрожує, — три роки позбавлення волі. Свій учинок підозрювана відмовилася пояснювати.
Давно пора відмовитися від Телеграму
Для зв'язку і контактів вистарчає інших ресурсів
тупе
ще не вечір
висіти вам на стовпах
Пи.Си. от що бісить - то замазані мордяки..
Есть хороший способ сделать все красиво и толерантно
Отдать туда,где она мечтает жить
В русский мир
пішло на хєр
Но все пути ведут в
РимТЦК.
Улица >патруль > ТЦК > фронт.
Улица > флаг > полиция > .изюли на блок-хате > ТЦК > фронт.
Свій учинок підозрювана відмовилася пояснювати.
-----------------------------------------------------------------------
Дали ей наркоту или деньги на наркоту, вот она и молчит.
Боится, чтобы не накинули ей еще одну статью.