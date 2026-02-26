Чоловіка, який поглузував над меморіалом пам’яті на Майдані в Києві, затримали: він збрив вуса, щоб його не впізнали. ФОТО
Правоохоронці затримали чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим українським захисникам на Майдані незалежності в Києві та закликав прибрати прапорці з іменами воїнів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Затримання чоловіка
Про протиправні дії чоловіка правоохоронцям стало відомо вчора. На оприлюдненому відео, яке було поширене у соцмережах, порушник, перебуваючи на головній площі Києва, висміював місце пам’яті полеглим Героям та вимагав прибрати прапорці. Встановлено, що автор допису — 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ.
Вчинку свого не зміг пояснити
- Затриманий зрозумів, що своєю ганебною поведінкою став "відомим" на всю країну, тож аби його не впізнали люди та не знайшла поліція, збрив вуса, розповіли в поліції.
Правоохоронці затримали чоловіка за місцем мешкання, мотиви свого вчинку він пояснити не зміг. Чоловіка передали Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За таке, треба там кнуряку і повісити!
пам'ятник Незалежності,
Народний Меморіал Героїв -
це має бути пост N.1 в Державі !
провокації на Меморіалі не вперше.
після одного із них нарешті виставили перед Меморіалом вартового поліцейського, але потім він зник.
зараз поліцайські наряди з авто весь час тусуються за Меморіалом, перед входом в Глобус, біля пам'ятника Незалежності.
відстань всього лише 30-40 метрів.
і жодна поліцайна падла не бачила провокації !!
Клименка геть !
досить диверсій та провокацій !
.
.
МВС свого визнавати не хочуть?
рускій шпійонпіцько грабовий.
Можуть зловити, якщо хочуть. А чому раніше не ловили?
Тепер його мабуть, чекає стройбат у Козині, на династії??
інститут негромадянства
натуралізація
люстрація
а ми своєю толерантністю підвели себе до межі виживання