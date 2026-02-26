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Новини Фото Вандалізм прапорів України
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Чоловіка, який поглузував над меморіалом пам’яті на Майдані в Києві, затримали: він збрив вуса, щоб його не впізнали. ФОТО

Правоохоронці затримали чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим українським захисникам на Майдані незалежності в Києві та закликав прибрати прапорці з іменами воїнів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримання чоловіка

Про протиправні дії чоловіка правоохоронцям стало відомо вчора. На оприлюдненому відео, яке було поширене у соцмережах, порушник, перебуваючи на головній площі Києва, висміював місце пам’яті полеглим Героям та вимагав прибрати прапорці. Встановлено, що автор допису — 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ.

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Вчинку свого не зміг пояснити

  • Затриманий зрозумів, що своєю ганебною поведінкою став "відомим" на всю країну, тож аби його не впізнали люди та не знайшла поліція, збрив вуса, розповіли в поліції. 

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем мешкання, мотиви свого вчинку він пояснити не зміг. Чоловіка передали Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.

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Затримано чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані
Затримано чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані

Автор: 

Київ (20826) майдан (766) меморіал (153) пам’ять (1205) Нацполіція (15731)
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Топ коментарі
+60
Дурик, ти зачем уси збрив)))
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26.02.2026 18:58 Відповісти
+38
Мордоворот який. І таких утирків дууууже багато.
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26.02.2026 18:59 Відповісти
+29
Бо він всявся. А може і всрався.
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26.02.2026 19:00 Відповісти
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Дурик, ти зачем уси збрив)))
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26.02.2026 18:58 Відповісти
Бо він всявся. А може і всрався.
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26.02.2026 19:00 Відповісти
Кнуряку мабуть, з посвідкою «інвалід-пенсіонер» від Крупи або від Одеського воєнкома, приловили бо в наглу гадив на Майдані????
За таке, треба там кнуряку і повісити!
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26.02.2026 19:38 Відповісти
находится в СОЧ
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27.02.2026 19:45 Відповісти
Майдан Незалежності,
пам'ятник Незалежності,
Народний Меморіал Героїв -

це має бути пост N.1 в Державі !
провокації на Меморіалі не вперше.
після одного із них нарешті виставили перед Меморіалом вартового поліцейського, але потім він зник.
зараз поліцайські наряди з авто весь час тусуються за Меморіалом, перед входом в Глобус, біля пам'ятника Незалежності.
відстань всього лише 30-40 метрів.
і жодна поліцайна падла не бачила провокації !!
Клименка геть !
досить диверсій та провокацій !

.
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26.02.2026 19:53 Відповісти
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26.02.2026 20:00 Відповісти
" Сеня, товарищ спрашивает, зачем ты сбрил усы???"...
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26.02.2026 20:27 Відповісти
Володька сбрив
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26.02.2026 21:36 Відповісти
сподіваюсь він сраку також поголив перед посадкою....

.
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26.02.2026 20:54 Відповісти
у каво??!
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26.02.2026 21:34 Відповісти
...,приезжайте к нам на Колыму,...
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27.02.2026 07:09 Відповісти
Мордоворот який. І таких утирків дууууже багато.
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26.02.2026 18:59 Відповісти
Вихований на творчості ''95 кварталу'' і пропаганди ''какая разніца''. Навіть пішов в СЗЧ, як колись один Лідор відносив 4 рази.
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26.02.2026 19:25 Відповісти
Вони всі спочатку круті - ці москофіли рузкіе. А потім ....
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26.02.2026 19:00 Відповісти
гарно буде виглядати в окопі! і перспектива що прапорець з його іменем з"явиться на площі!
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26.02.2026 19:00 Відповісти
На кладовищі хай буде. На площі непотрібна пам'ять по такому покидьку.
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26.02.2026 19:03 Відповісти
Слабо - от якби стать поміняв
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26.02.2026 19:00 Відповісти
В цієї потвори статі немає... А ознаки треба видалити!
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26.02.2026 19:10 Відповісти
а що ж одежа у нього мусорська?)
МВС свого визнавати не хочуть?
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26.02.2026 19:02 Відповісти
шкода, в ЗСУ нема штрафних штурмових рот, батальонів....
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26.02.2026 19:06 Відповісти
Для цього кнура і треба всього лише Суд Лінча з вірьовкою!!
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26.02.2026 19:42 Відповісти
Є аналог - "прикомандировані".
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27.02.2026 07:38 Відповісти
Все є....
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27.02.2026 18:26 Відповісти
Здорове бидло! В дисбаті зроблять з цього кабанчика слухняного кістлявого віслюка! Треба буде потім тихенько прикопати бо це тіло не людина!
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26.02.2026 19:08 Відповісти
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26.02.2026 19:10 Відповісти
Дурік, ти зачєм маскіровку сбріл і засвєтілса? Тепер усі знатимуть що Захар Коломбет #475278 рускій шпійон піцько грабовий.
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26.02.2026 19:19 Відповісти
"37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ."
Можуть зловити, якщо хочуть. А чому раніше не ловили?
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26.02.2026 19:16 Відповісти
Раніше він сидів тихенько і не потрапляв у відео, мабуть.
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26.02.2026 19:21 Відповісти
Мабуть від безкарності втратив пильність і абарзєл
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26.02.2026 19:27 Відповісти
Який верхоговнокабміндіч, такі й пошуки цього кнуряки!
Тепер його мабуть, чекає стройбат у Козині, на династії??
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26.02.2026 19:44 Відповісти
Для чого херою рило замилили? Воно ж себе вже показало у всій красі..
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26.02.2026 19:16 Відповісти
Цього кабана на перевиховання віддайте в штурмовий батальон.
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26.02.2026 19:20 Відповісти
Так і буде,не сумнівайтесь
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27.02.2026 18:27 Відповісти
...совковатний ждун.
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26.02.2026 19:20 Відповісти
37 років ,він совок бачив лише в пологовому будинку .
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26.02.2026 20:37 Відповісти
ВСП? Я ж казав, шо то ВВ-шнік. І явно з майданівських
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26.02.2026 19:22 Відповісти
Те, що він негідник, зрозуміло. Але хто отримує гроші, від продажу прапорців і куди вони йдуть?
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26.02.2026 19:32 Відповісти
Що керує подібними суб'єктами? Етиловий спирт? Але ж з початково нормальної людини етиловий спирт не зробить довбойоба. Для цього потрібні кореневі психічні відхилення.
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26.02.2026 19:32 Відповісти
На палю підАра!
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26.02.2026 19:37 Відповісти
Нiхто не любить бiльшовикiв та Сралiна, але кой чому в них треба поучиться. Коли їм треба було вирiшувати проблему виживання держави, вони ввели крути заходи i покидькiв як о це безвусо лайно розстрiлювали на мiсцi. Але то ж бiльшовики...
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26.02.2026 19:45 Відповісти
Як мінімум нам потрібно діяти як країни Балтії ;
інститут негромадянства
натуралізація
люстрація

а ми своєю толерантністю підвели себе до межі виживання
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26.02.2026 20:27 Відповісти
Теперь ему надо и всё остальное сбрить...
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26.02.2026 19:46 Відповісти
Крававая хунта повязала борца за русский мир.
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26.02.2026 20:11 Відповісти
37 років а виглядає на 57, це мабуть любов до рашки так повторить.
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26.02.2026 20:17 Відповісти
Виглядає здоровим і достатньо відгодованим. Піде у ДШВ звільняти нашу землю. Впевнений, там йому буде не до сміху.
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26.02.2026 20:25 Відповісти
находится в СОЧ
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27.02.2026 19:47 Відповісти
https://youtube.com/shorts/l6LlpfKiVHs?si=rZRZ2Q9Ev-7F2M71
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26.02.2026 21:26 Відповісти
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26.02.2026 22:12 Відповісти
- Я дико извиняюсь, но говор у него отнюдь не киевский!
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26.02.2026 23:01 Відповісти
Та що ви тут усі тішитесь. Та НІЧОГО йому не зроблять. Навіть курві ніхто нирок не повідбиває, бо усі сцикуни (і поліцейські у відділку, і поліцейські котрі затримували його. А про прокурорів і суддів я взагалі мовчу).
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26.02.2026 23:39 Відповісти
С таким пузом его начпрод лично вытолкал за пределы части, самому еле на хлеб с маслом хватает.
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27.02.2026 00:25 Відповісти
Краще б стать поміняв ... В обмінний фонд його як і інше антитцкунілінгусове бидло
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27.02.2026 00:25 Відповісти
нагадує лисого з квартала і васєй теж
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27.02.2026 00:27 Відповісти
це не він.
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27.02.2026 07:03 Відповісти
а може це юзік?
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27.02.2026 08:36 Відповісти
касаби вже кажуть= що правосєкі взялі нашого мальчіка в трусіках і порвали йому труси в сізо
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27.02.2026 08:38 Відповісти
псам кинули кістку... двушка на москву краще? Чи жарти кварталівського шлюза московських саун?
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27.02.2026 09:11 Відповісти
Цікаво, де таке пузо наїв?
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27.02.2026 09:55 Відповісти
Ця потвора розраховує, що його ув'язнуть і залишок війни він проведе у буцегарні спокійно та весело.
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27.02.2026 11:22 Відповісти
Воювати засцить. Але може добре копати окопи.
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27.02.2026 12:54 Відповісти
 
 