Чоловіка, який поглузував над меморіалом пам’яті на Майдані в Києві, затримали: він збрив вуса, щоб його не впізнали. ФОТО

Правоохоронці затримали чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим українським захисникам на Майдані незалежності в Києві та закликав прибрати прапорці з іменами воїнів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримання чоловіка

Про протиправні дії чоловіка правоохоронцям стало відомо вчора. На оприлюдненому відео, яке було поширене у соцмережах, порушник, перебуваючи на головній площі Києва, висміював місце пам’яті полеглим Героям та вимагав прибрати прапорці. Встановлено, що автор допису — 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ.

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Вчинку свого не зміг пояснити

Затриманий зрозумів, що своєю ганебною поведінкою став "відомим" на всю країну, тож аби його не впізнали люди та не знайшла поліція, збрив вуса, розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем мешкання, мотиви свого вчинку він пояснити не зміг. Чоловіка передали Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.

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