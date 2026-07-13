На Харківщині викрали танк Т-34 із меморіалу та пошкодили поховання, - поліція

На Харківщині правоохоронці розшукують невідомих, які демонтували та викрали макет радянського танка Т-34 із меморіального комплексу на кладовищі. Під час злочину були пошкоджені постамент і місця поховання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Харківської області.

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За даними правоохоронців, 11 липня до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження меморіального комплексу, розташованого на території центрального кладовища в селі Оскіл Ізюмського району.

Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що невідомі особи демонтували та викрали макет танка Т-34, встановлений на постаменті як елемент меморіального комплексу.

Унаслідок протиправних дій також були пошкоджені постамент і місця поховання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

Поліція звернулася до громадян, які можуть володіти інформацією про обставини події або осіб, причетних до злочину, із проханням повідомити правоохоронців.

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