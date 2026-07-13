Польша не будет отменять запрет на импорт украинской агропродукции, - заместитель министра сельского хозяйства Польши Новак

Польша не планирует отменять односторонний запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции. В Варшаве считают, что такое решение могло бы нанести ущерб польским фермерам и внутреннему аграрному рынку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Адам Новак в Брюсселе, передает Укринформ.

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"Мы не видим возможности отмены этих решений, то есть одностороннего запрета, который мы ввели, поскольку это было бы неблагоприятно для польского аграрного рынка, польских фермеров и, что самое важное, по нашему мнению, также для потребителей", — заявил Новак.

По его словам, Украина получила либерализованный доступ к рынку Европейского Союза без необходимости выполнять часть требований и стандартов, которых должны придерживаться польские аграрии.

Новак также сообщил, что во время недавнего визита в Польшу еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристофа Гансена польская сторона четко изложила свою позицию относительно необходимости сохранения действующих механизмов защиты рынка.

"Мы четко дали понять, что не видим возможности отмены этого механизма, поскольку такая либерализация торговли невыгодна для Польши. Это единственный способ стабилизировать польский аграрный рынок", — подчеркнул заместитель министра.

Напомним, в 2023 году Польша вместе с несколькими другими странами ЕС ввела односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской сельскохозяйственной продукции, аргументируя это необходимостью защиты собственных фермеров от дестабилизации внутреннего рынка.

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