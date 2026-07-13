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Новини Відносини України та Польщі
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Польща не скасовуватиме заборону на імпорт української агропродукції, - заступник міністра сільського господарства Польщі Новак

У Польщі заявили, що не планують скасовувати обмеження на імпорт агропродукції з України

Польща не планує скасовувати односторонню заборону на імпорт окремих видів української агропродукції. У Варшаві вважають, що таке рішення могло б зашкодити польським фермерам і внутрішньому аграрному ринку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак у Брюсселі, передає Укрінформ.

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"Ми не бачимо можливості скасування цих рішень, тобто односторонньої заборони, яку ми запровадили, оскільки це було б несприятливим для польського аграрного ринку, польських фермерів і, що найважливіше, на нашу думку, також для споживачів", – заявив Новак.

За його словами, Україна отримала лібералізований доступ до ринку Європейського Союзу без необхідності виконувати частину вимог і стандартів, яких мають дотримуватися польські аграрії.

Новак також повідомив, що під час недавнього візиту до Польщі єврокомісара з питань сільського господарства та продовольства Крістофа Гансена польська сторона чітко донесла свою позицію щодо необхідності збереження чинних механізмів захисту ринку.

"Ми чітко сигналізували, що не бачимо можливості скасування цього механізму, оскільки така лібералізація торгівлі є невигідною для Польщі. Це єдиний спосіб стабілізувати польський аграрний ринок", – наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, у 2023 році Польща разом із кількома іншими країнами ЄС запровадила односторонні обмеження на імпорт окремих видів української сільськогосподарської продукції, аргументуючи це необхідністю захисту власних фермерів від дестабілізації внутрішнього ринку.

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аграрії (1700) заборона (1503) імпорт (2974) Польща (9590)
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Топ коментарі
+7
Віслюче, годі там баблом матраци набивати - вводь захисне мито проти демпінгу на дотаційну польську молочку, хай рольники відчують, як працює всесвітня гармонія фен-шую.
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13.07.2026 15:15 Відповісти
+4
Поляки обмеження, а ми відкрили доступ польським продуктам на наш ринок. Навіть взимку дозволили ввезти 45 тис тон картоплі, при тому, що в українських фермерів був урожай і переважній більшості він пропав від перенасичення ринку.
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13.07.2026 15:16 Відповісти
+3
а на думку паньстваякщо Україна хоче вЄС то має відкрити свої ринки для польских товарів.Правда?
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13.07.2026 15:19 Відповісти

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