Украина присоединилась к заявлению НАТО с осуждением российских кибератак
Украина присоединилась к заявлению Североатлантического совета, в котором осуждается злонамеренная кибердеятельность России против государств — членов НАТО. В документе отмечается, что такие действия нарушают международное право и международно признанные нормы ответственного поведения государств в киберпространстве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Миссии Украины при НАТО.
В заявлении отмечается, что Североатлантический совет принял соответствующий документ по итогам своего заседания, а Украина официально присоединилась к нему.
Члены Альянса подчеркнули, что российские кибератаки против стран НАТО являются нарушением международного права, и подтвердили готовность принимать решительные коллективные меры для противодействия киберугрозам, исходящим от России.
Отдельно в заявлении подтверждается намерение НАТО и в дальнейшем усиливать поддержку Украины в противодействии российской агрессии, в частности в сфере кибербезопасности.
В Миссии Украины при НАТО отметили, что Украина, опираясь на многолетний опыт противодействия российской агрессии и гибридным угрозам, готова углублять сотрудничество с партнерами, делиться практическим опытом и способствовать укреплению коллективной устойчивости к киберугрозам.
Также украинская сторона приветствовала одновременное введение новых санкций Великобританией и Европейским союзом, а также принятие заявления Североатлантического совета.
"Украина особо приветствует синхронизированный "тройной удар санкций" по злонамеренным кибератакам России: одновременное введение жестких ограничительных мер Соединенным Королевством и Европейским Союзом, а также принятие заявления Североатлантического совета, в котором осуждаются преступные действия Российской Федерации в киберпространстве", — подчеркнули в пресс-службе Миссии Украины при НАТО.
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