Украина присоединилась к заявлению НАТО с осуждением российских кибератак

Украина присоединилась к заявлению Североатлантического совета, в котором осуждается злонамеренная кибердеятельность России против государств — членов НАТО. В документе отмечается, что такие действия нарушают международное право и международно признанные нормы ответственного поведения государств в киберпространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Миссии Украины при НАТО.

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В заявлении отмечается, что Североатлантический совет принял соответствующий документ по итогам своего заседания, а Украина официально присоединилась к нему.

Члены Альянса подчеркнули, что российские кибератаки против стран НАТО являются нарушением международного права, и подтвердили готовность принимать решительные коллективные меры для противодействия киберугрозам, исходящим от России.

Отдельно в заявлении подтверждается намерение НАТО и в дальнейшем усиливать поддержку Украины в противодействии российской агрессии, в частности в сфере кибербезопасности.

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В Миссии Украины при НАТО отметили, что Украина, опираясь на многолетний опыт противодействия российской агрессии и гибридным угрозам, готова углублять сотрудничество с партнерами, делиться практическим опытом и способствовать укреплению коллективной устойчивости к киберугрозам.

Также украинская сторона приветствовала одновременное введение новых санкций Великобританией и Европейским союзом, а также принятие заявления Североатлантического совета.