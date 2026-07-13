Україна приєдналася до заяви НАТО із засудженням російських кібератак
Україна приєдналася до заяви Північноатлантичної ради, в якій засуджується зловмисна кібердіяльність Росії проти держав – членів НАТО. У документі наголошується, що такі дії порушують міжнародне право та міжнародно визнані норми відповідальної поведінки держав у кіберпросторі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Місії України при НАТО.
У заяві зазначається, що Північноатлантична рада ухвалила відповідний документ за підсумками свого засідання, а Україна офіційно приєдналася до нього.
Члени Альянсу наголосили, що російські кібератаки проти країн НАТО є порушенням міжнародного права, та підтвердили готовність вживати рішучих колективних заходів для протидії кіберзагрозам, які походять від Росії.
Окремо в заяві підтверджується намір НАТО й надалі посилювати підтримку України у протидії російській агресії, зокрема у сфері кібербезпеки.
У Місії України при НАТО зазначили, що Україна, спираючись на багаторічний досвід протидії російській агресії та гібридним загрозам, готова поглиблювати співпрацю з партнерами, ділитися практичним досвідом та сприяти зміцненню колективної стійкості до кіберзагроз.
Також українська сторона привітала одночасне запровадження нових санкцій Великою Британією та Європейським Союзом, а також ухвалення заяви Північноатлантичної ради.
"Україна особливо вітає синхронізований "потрійний удар санкцій" по зловмисних кібердіяннях Росії: одночасне введення жорстких обмежувальних заходів Сполученим Королівством та Європейським Союзом, а також ухвалення заяви Північноатлантичної ради, в якій засуджуються злочинні дії Російської Федерації у кіберпросторі", – наголосили у пресслужбі Місії України при НАТО.
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