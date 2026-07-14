В Дружковке без газа, воды и света остаются около 4 тысяч жителей, враг усиливает давление на город, - ОВА

Фото: Прокуратура Донеччини

Около 4 тысяч жителей Дружковки в Донецкой области остаются без воды, газа и электроснабжения. В то же время российские войска пытаются взять под огневой контроль дороги, ведущие в город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его словам, именно Дружковка в настоящее время остается самой проблемной точкой в области.

Филашкин отметил, что ситуация с безопасностью в Донецкой области с каждым днем ухудшается. Российская армия значительно увеличила количество ударов управляемыми авиабомбами, ствольной артиллерией, ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и FPV-дронами на оптоволокне.

Глава ОГА подчеркнул, что враг пытается затруднить логистику и фактически отрезать Дружковку, взяв под огневой контроль дороги, ведущие в город.

В то же время эвакуация населения продолжается. По словам Филишкина, с начала 2026 года Донецкую область покинули более 70 тысяч человек.

В настоящее время на территории области остаются около 128 тысяч мирных жителей.

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