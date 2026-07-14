У Дружківці без газу, води і світла залишаються близько 4 тисяч жителів, ворог посилює тиск на місто, - ОВА

Фото: Прокуратура Донеччини

Близько 4 тисяч жителів Дружківки на Донеччині залишаються без води, газу та електропостачання. Водночас російські війська намагаються взяти під вогневий контроль дороги, що ведуть до міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За його словами, саме Дружківка нині залишається найпроблемнішою точкою в області.

Філашкін зазначив, що безпекова ситуація на Донеччині щодня погіршується. Російська армія значно збільшила кількість ударів керованими авіабомбами, ствольною артилерією, ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та FPV-дронами на оптоволокні.

Очільник ОВА наголосив, що ворог намагається ускладнити логістику та фактично відрізати Дружківку, взявши під вогневий контроль дороги, які ведуть до міста.

Водночас евакуація населення триває. За словами Філашкіна, від початку 2026 року Донецьку область залишили понад 70 тисяч людей.

Наразі на території області залишаються близько 128 тисяч цивільних жителів.

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