Членство Украины в НАТО должно оставаться стратегической целью, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал интегрировать Украину в учения, командные структуры и военное планирование НАТО еще до принятия политического решения о вступлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

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Цахкна подчеркнул, что Украина уже стала важной составляющей европейской и трансатлантической безопасности, поэтому дискуссия должна касаться не только поддержки Киева, но и его вклада в безопасность Альянса.

"Украина стала самой мощной военной силой Европы. Она разработала передовые оборонные технологии мирового уровня, приобрела беспрецедентный боевой опыт и ежедневно ослабляет военный потенциал России... Именно поэтому членство Украины в НАТО должно оставаться нашей стратегической целью", - заявил Цахкна.

Призыв к военной интеграции

По словам главы МИД Эстонии, не стоит ждать окончательного политического решения о вступлении Украины в НАТО. Он призвал уже сейчас глубже интегрировать Украину в учения Альянса, военное планирование и структуры командования.

"Политическая интеграция уже стала нормой, и следующим шагом должна стать военная интеграция", – отметил Цахкна.

Он также подчеркнул, что вместо создания новых механизмов безопасности необходимо укреплять НАТО, назвав вступление Украины в Альянс лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы.

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