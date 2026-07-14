Членство України в НАТО має лишатися стратегічною метою, – Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав інтегрувати Україну в навчання, командні структури та військове планування НАТО ще до ухвалення політичного рішення про вступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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Цахкна наголосив, що Україна вже стала важливою складовою європейської та трансатлантичної безпеки, тому дискусія має стосуватися не лише підтримки Києва, а й його внеску в безпеку Альянсу.

"Україна стала найпотужнішою військовою силою Європи. Вона розробила передові оборонні технології світового рівня, набула безпрецедентного бойового досвіду й щодня послаблює військовий потенціал Росії... Саме тому членство України в НАТО має залишатися нашою стратегічною метою", – заявив Цахкна.

Заклик до військової інтеграції

За словами очільника МЗС Естонії, не варто чекати остаточного політичного рішення щодо вступу України до НАТО. Він закликав уже зараз глибше інтегрувати Україну в навчання Альянсу, військове планування та структури командування.

"Політична інтеграція вже стала нормою, і наступним кроком має стати військова інтеграція", – зазначив Цахкна.

Він також підкреслив, що замість створення нових механізмів безпеки необхідно зміцнювати НАТО, назвавши вступ України до Альянсу найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європи.

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