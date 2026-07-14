Членство України в НАТО має лишатися стратегічною метою, – Цахкна
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав інтегрувати Україну в навчання, командні структури та військове планування НАТО ще до ухвалення політичного рішення про вступ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.
Цахкна наголосив, що Україна вже стала важливою складовою європейської та трансатлантичної безпеки, тому дискусія має стосуватися не лише підтримки Києва, а й його внеску в безпеку Альянсу.
"Україна стала найпотужнішою військовою силою Європи. Вона розробила передові оборонні технології світового рівня, набула безпрецедентного бойового досвіду й щодня послаблює військовий потенціал Росії... Саме тому членство України в НАТО має залишатися нашою стратегічною метою", – заявив Цахкна.
Заклик до військової інтеграції
За словами очільника МЗС Естонії, не варто чекати остаточного політичного рішення щодо вступу України до НАТО. Він закликав уже зараз глибше інтегрувати Україну в навчання Альянсу, військове планування та структури командування.
"Політична інтеграція вже стала нормою, і наступним кроком має стати військова інтеграція", – зазначив Цахкна.
Він також підкреслив, що замість створення нових механізмів безпеки необхідно зміцнювати НАТО, назвавши вступ України до Альянсу найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європи.
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