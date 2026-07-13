Італія закликає включити Україну до нової архітектури безпеки

Майбутня система безпеки в Європі має виходити за межі Європейського Союзу та включати ширшу співпрацю з іншими країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю міністра оборони Італії Гвідо Крозетто італійській газеті La Stampa.

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Європейська безпека має стати ширшою

За словами Крозетто, нова модель безпеки повинна охоплювати партнерство не лише в межах ЄС, а й із Великою Британією, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, країнами Західних Балкан, Туреччиною та Україною.

"Довгостроковою відповіддю має стати перспектива посилення оборони, яка не обмежується лише кордонами ЄС, а є справді континентальною та передбачає партнерство з Великою Британією, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, країнами Західних Балкан, Туреччиною та Україною", – наголосив він.

Міністр зазначив, що європейські уряди більше не можуть планувати розвиток оборони на 10–15 років наперед, оскільки безпекова ситуація змінюється значно швидше.

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Нові виклики та акцент на гібридних загрозах

Крозетто також звернув увагу на сигнали щодо можливого скорочення військової присутності США в Європі через зміну пріоритетів Вашингтона.

"Уряди більше не можуть обмежуватися плануванням спроможностей, які будуть доступні через десять чи п’ятнадцять років, коли ситуація повністю зміниться", – зазначив він.

У стратегічному документі міноборони Італії на 2027–2029 роки визначено ключові напрями розвитку оборонної політики. Серед них — розвиток супутникового зв’язку, посилення захисту підводної критичної інфраструктури, а також увага до кібербезпеки та протидії дезінформації.

"Потрібно створити національний і європейський центр протидії гібридній війні", – заявив Крозетто.

За його словами, такий центр має покращити обмін інформацією між союзниками та допомогти у боротьбі з кібератаками, пропагандою та іншими гібридними загрозами.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Італії вирішило вислати з країни двох військових аташе російського посольства в Римі, які шпигували на користь Москви.

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