Італія закликає включити Україну до нової архітектури безпеки
Майбутня система безпеки в Європі має виходити за межі Європейського Союзу та включати ширшу співпрацю з іншими країнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю міністра оборони Італії Гвідо Крозетто італійській газеті La Stampa.
Європейська безпека має стати ширшою
За словами Крозетто, нова модель безпеки повинна охоплювати партнерство не лише в межах ЄС, а й із Великою Британією, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, країнами Західних Балкан, Туреччиною та Україною.
"Довгостроковою відповіддю має стати перспектива посилення оборони, яка не обмежується лише кордонами ЄС, а є справді континентальною та передбачає партнерство з Великою Британією, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, країнами Західних Балкан, Туреччиною та Україною", – наголосив він.
Міністр зазначив, що європейські уряди більше не можуть планувати розвиток оборони на 10–15 років наперед, оскільки безпекова ситуація змінюється значно швидше.
Нові виклики та акцент на гібридних загрозах
Крозетто також звернув увагу на сигнали щодо можливого скорочення військової присутності США в Європі через зміну пріоритетів Вашингтона.
"Уряди більше не можуть обмежуватися плануванням спроможностей, які будуть доступні через десять чи п’ятнадцять років, коли ситуація повністю зміниться", – зазначив він.
У стратегічному документі міноборони Італії на 2027–2029 роки визначено ключові напрями розвитку оборонної політики. Серед них — розвиток супутникового зв’язку, посилення захисту підводної критичної інфраструктури, а також увага до кібербезпеки та протидії дезінформації.
"Потрібно створити національний і європейський центр протидії гібридній війні", – заявив Крозетто.
За його словами, такий центр має покращити обмін інформацією між союзниками та допомогти у боротьбі з кібератаками, пропагандою та іншими гібридними загрозами.
Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Італії вирішило вислати з країни двох військових аташе російського посольства в Римі, які шпигували на користь Москви.
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