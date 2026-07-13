Италия призывает включить Украину в новую архитектуру безопасности

Будущая система безопасности в Европе должна выходить за пределы Европейского Союза и предусматривать более широкое сотрудничество с другими странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью министра обороны Италии Гвидо Крозетто итальянской газете La Stampa.

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Европейская безопасность должна стать более широкой

По словам Кроцетто, новая модель безопасности должна охватывать партнерство не только в рамках ЕС, но и с Великобританией, Норвегией, Швейцарией, Молдовой, странами Западных Балкан, Турцией и Украиной.

"Долгосрочным ответом должна стать перспектива укрепления обороны, которая не ограничивается только границами ЕС, а носит поистине континентальный характер и предусматривает партнерство с Великобританией, Норвегией, Швейцарией, Молдовой, странами Западных Балкан, Турцией и Украиной", - подчеркнул он.

Министр отметил, что европейские правительства больше не могут планировать развитие обороны на 10–15 лет вперед, поскольку ситуация в сфере безопасности меняется значительно быстрее.

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Новые вызовы и акцент на гибридных угрозах

Крозетто также обратил внимание на сигналы о возможном сокращении военного присутствия США в Европе из-за изменения приоритетов Вашингтона.

"Правительства больше не могут ограничиваться планированием потенциала, который будет доступен через десять или пятнадцать лет, когда ситуация полностью изменится", - отметил он.

В стратегическом документе Минобороны Италии на 2027–2029 годы определены ключевые направления развития оборонной политики. Среди них - развитие спутниковой связи, усиление защиты подводной критической инфраструктуры, а также внимание к кибербезопасности и противодействию дезинформации.

"Необходимо создать национальный и европейский центр противодействия гибридной войне", - заявил Кроцетто.

По его словам, такой центр должен улучшить обмен информацией между союзниками и помочь в борьбе с кибератаками, пропагандой и другими гибридными угрозами.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Италии решило выслать из страны двух военных атташе российского посольства в Риме, которые шпионили в пользу Москвы.

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