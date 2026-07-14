В Харькове с опережением графика строят новый онкоцентр: в этом году потребуется ещё 250 млн грн

В Харькове строительство подземной части нового корпуса областного онкологического центра идет с опережением графика. В связи с быстрыми темпами выполнения работ в этом году объекту требуется дополнительное финансирование в размере 250 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Укринформ.

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Первую очередь планируют завершить к августу 2027 года

По словам Синегубова, в настоящее время ведется строительство подземной части комплекса площадью более 3 тысяч квадратных метров.

"Первая очередь - строительство подземной части, более 3 тыс. кв. метров. Срок реализации - два года, до конца этого года мы полностью завершим строительство каркаса, а дальше будем обустраивать внутренние помещения. Рассчитываем где-то к концу августа 2027 года завершить строительство полностью", - сказал глава ОГА.

Новое сооружение будет иметь двойное назначение. Оно одновременно станет укрытием, рассчитанным на 1100 человек, и современным медицинским учреждением с операционными и диагностическими помещениями.

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В связи с опережением графика запрашивают дополнительные средства

На 2026 год на реализацию проекта уже предусмотрено 300 млн гривен.

Впрочем, по словам Синегубова, из-за опережения графика выполнения работ возникла потребность ещё в 250 млн гривен.

"На данный момент мы видим, что нам требуется дофинансирование - еще 250 млн, так как мы опережаем график выполнения работ", - отметил он.

Общая стоимость проекта может вырасти

Строительство всех трех очередей онкоцентра продлится ориентировочно 4-5 лет. На данный момент общая стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд гривен.

В то же время Синегубов не исключает, что из-за подорожания строительных материалов его стоимость может вырасти примерно на 30%.

Строительством занимается компания "Консорциум "Билдинг Групп"".

Несмотря на неудовлетворительное техническое состояние старого корпуса онкоцентра, медицинское учреждение продолжает принимать пациентов.

"Со старым корпусом онкоцентра что-то сделать очень сложно. Его проще снести. Тем не менее, он продолжает функционировать, пока не будет построен новый", - добавил глава Харьковской ОГА.

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