Дания передала Украине 10 мобильных климатических хранилищ для авиационного имущества
Дания передала Украине 10 мобильных хранилищ с климатической защитой. В них будет храниться авиационно-техническое имущество, чувствительное к условиям окружающей среды.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Какие преимущества имеют мобильные хранилища
Хранилища оборудованы системами поддержания необходимой температуры и влажности. Это позволит хранить в них, в частности, метрологическое оборудование и отдельные компоненты самолетов.
Мобильные хранилища также повышают надежность хранения авиационно-технического имущества в условиях войны.
Надлежащие условия помогают сохранять технические характеристики оборудования и продлевать срок его эксплуатации - а значит, поддерживать исправность техники, защищающей украинское небо.
Сколько мобильных климатических хранилищ есть в Украине
Новая партия увеличила количество мобильных климатических хранилищ в Украине до 25. До конца года ожидается поставка еще 15 - всего их будет 40.
Министерство обороны Украины выражает благодарность Дании за поддержку и вклад в развитие инфраструктуры украинской авиации.
Мобильные климатические хранилища предоставлены в рамках международной Коалиции способностей воздушных сил, которая работает над усилением защиты нашего неба: подготовкой украинских пилотов и техников, передачей современных самолетов, развитием аэродромной инфраструктуры и сервиса.
Напомним, ранее Швеция передала Украине специализированную технику для обслуживания военных аэродромов.
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