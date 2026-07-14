Данія передала Україні 10 мобільних кліматичних сховищ для авіамайна

Данія передала Україні 10 мобільних сховищ із підтримкою кліматичних умов. У них зберігатимуть авіаційно-технічне майно, чутливе до умов навколишнього середовища.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Які переваги мають мобільні сховища

Сховища обладнані системами підтримки необхідної температури та вологості. Це дасть змогу зберігати в них, зокрема, метрологічне обладнання та окремі компоненти літаків.

Мобільні сховища також підвищують надійність зберігання авіаційно-технічного майна в умовах війни.

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Належні умови допомагають зберігати технічні характеристики обладнання та продовжувати строк його експлуатації – а отже, підтримувати справність техніки, яка захищає українське небо.

Скільки мобільних кліматичних сховищ є в Україні

Нова партія збільшила кількість мобільних кліматичних сховищ в Україні до 25. До кінця року очікується постачання ще 15 – загалом їх буде 40.

Міністерство оборони України висловлює вдячність Данії за підтримку та внесок у розвиток інфраструктури української авіації.

Мобільні кліматичні сховища надані у межах міжнародної Коаліції спроможностей повітряних сил, яка працює для посилення захисту нашого неба: підготовки українських пілотів і техніків, передання сучасних літаків, розвитку аеродромної інфраструктури та сервісу.

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Нагадаємо, раніше Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів.