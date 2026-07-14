Данія передала Україні 10 мобільних кліматичних сховищ для авіамайна
Данія передала Україні 10 мобільних сховищ із підтримкою кліматичних умов. У них зберігатимуть авіаційно-технічне майно, чутливе до умов навколишнього середовища.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Які переваги мають мобільні сховища
Сховища обладнані системами підтримки необхідної температури та вологості. Це дасть змогу зберігати в них, зокрема, метрологічне обладнання та окремі компоненти літаків.
Мобільні сховища також підвищують надійність зберігання авіаційно-технічного майна в умовах війни.
Належні умови допомагають зберігати технічні характеристики обладнання та продовжувати строк його експлуатації – а отже, підтримувати справність техніки, яка захищає українське небо.
Скільки мобільних кліматичних сховищ є в Україні
Нова партія збільшила кількість мобільних кліматичних сховищ в Україні до 25. До кінця року очікується постачання ще 15 – загалом їх буде 40.
Міністерство оборони України висловлює вдячність Данії за підтримку та внесок у розвиток інфраструктури української авіації.
Мобільні кліматичні сховища надані у межах міжнародної Коаліції спроможностей повітряних сил, яка працює для посилення захисту нашого неба: підготовки українських пілотів і техніків, передання сучасних літаків, розвитку аеродромної інфраструктури та сервісу.
Нагадаємо, раніше Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів.
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