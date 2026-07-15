Европа разрабатывает перехватчик баллистических ракет в космосе
Европейские оборонные компании объединились для создания новой ракеты-перехватчика, способной уничтожать баллистические цели в космосе.
Об этом говорится в материале Reuters, на который ссылается Цензор.НЕТ.
Европа запускает совместный ракетный проект
В Париже ведущие производители вооружений подписали совместный документ о создании проекта Bliksem EXO. Его цель - разработка собственного экзоатмосферного перехватчика.
В объединение вошли крупные компании оборонного сектора, в частности Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и Destinus.
Партнеры планируют в течение трех месяцев подписать юридически обязывающее соглашение.
"Цель проекта - создать суверенный экзоатмосферный перехватчик", - говорится в сообщении.
Перехват ракет в космосе и новые угрозы
Европа стремится укрепить свою оборону и уменьшить зависимость от американских систем Patriot. Полномасштабная война России против Украины показала реальность угрозы баллистических ракет.
Такие ракеты значительную часть полёта проводят за пределами атмосферы. Обычные системы ПВО не могут их перехватывать на этой высоте.
Новый перехватчик будет работать именно в космосе. Он сможет уничтожать цели на безопасном расстоянии от городов. Первые испытания планируется провести в 2027 году.
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Це уже, - расчелавєчіваніє…
Вона зіткнеться з тими ж перешкодами, що й план Рейгана "Зоряні війни", який у 1983 році збирався втілити задумане "до кінця поточного століття".
Нова система буде використовувати системний підхід для блокування балістичних ракет противника, а також ураження гіперзвукових і крилатих ракет.
Як і у випадку з рейганівською системою 40 років тому, особливу увагу планується приділити системі космічного базування, яка включатиме як датчики стеження, так і елементи перехоплення.
Усе це коштуватиме величезних грошей.
Створення лише ефективного космічного шару відстеження гіперзвукових загроз коштує десятків мільярдів доларів.
Повне покриття території США багатошаровою ПРО, здатною відбити масований удар, може перевищити 300-500 мільярдів доларів протягом наступних десятиліть.