Европа разрабатывает перехватчик баллистических ракет в космосе

Европейские оборонные компании объединились для создания новой ракеты-перехватчика, способной уничтожать баллистические цели в космосе.

Об этом говорится в материале Reuters, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Европа запускает совместный ракетный проект

В Париже ведущие производители вооружений подписали совместный документ о создании проекта Bliksem EXO. Его цель - разработка собственного экзоатмосферного перехватчика.

В объединение вошли крупные компании оборонного сектора, в частности Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и Destinus.

Партнеры планируют в течение трех месяцев подписать юридически обязывающее соглашение.

"Цель проекта - создать суверенный экзоатмосферный перехватчик", - говорится в сообщении.

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Перехват ракет в космосе и новые угрозы

Европа стремится укрепить свою оборону и уменьшить зависимость от американских систем Patriot. Полномасштабная война России против Украины показала реальность угрозы баллистических ракет.

Такие ракеты значительную часть полёта проводят за пределами атмосферы. Обычные системы ПВО не могут их перехватывать на этой высоте.

Новый перехватчик будет работать именно в космосе. Он сможет уничтожать цели на безопасном расстоянии от городов. Первые испытания планируется провести в 2027 году.

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