Європа розробляє перехоплювач балістичних ракет у космосі

Європейські оборонні компанії об’єдналися для створення нової ракети-перехоплювача, яка зможе знищувати балістичні цілі у космосі.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Європа запускає спільний ракетний проєкт

У Парижі провідні виробники озброєння підписали спільний документ про створення проєкту Bliksem EXO. Його мета — розробка власного екзоатмосферного перехоплювача.

До об’єднання увійшли великі компанії оборонного сектору, зокрема Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran та Destinus.

Партнери планують протягом трьох місяців підписати юридично зобов’язувальну угоду.

"Мета проєкту — створити суверенний екзоатмосферний перехоплювач", — йдеться у повідомленні.

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Перехоплення ракет у космосі та нові загрози

Європа прагне зміцнити свою оборону та зменшити залежність від американських систем Patriot. Повномасштабна війна Росії проти України показала реальність загрози балістичних ракет.

Такі ракети значну частину польоту проводять за межами атмосфери. Звичайні системи ППО не можуть їх перехоплювати на цій висоті.

Новий перехоплювач працюватиме саме у космосі. Він зможе знищувати цілі на безпечній відстані від міст. Перші випробування планують провести у 2027 році.

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