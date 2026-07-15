НБУ изменит надпись на новой банкноте номиналом 2000 гривен после критики из-за шрифта, связанного с РФ, - Пишный

Национальный банк Украины изменит надпись с указанием номинала на новой банкноте номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса. Такое решение было принято после критики в связи с использованием шрифта, который профессиональное сообщество связывает с российской дизайнеркой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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Почему Нацбанк решил изменить надпись

По словам Пышного, юридических нарушений в использовании шрифта нет, однако Нацбанк решил отказаться от него по моральным соображениям.

"В профессиональном сообществе разгорелась дискуссия по поводу каллиграфии номинала — её стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российской дизайнершей. Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. Юридически у нас все в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хоть тень ассоциации с РФ? Ответ очевиден", — отметил он.

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На проблему обратили внимание дизайнеры

На использование шрифта обратил внимание разработчик и дизайнер шрифтов Богдан Гдаль.

Он напомнил, что еще в 2019 году вместе с дизайнером Андреем Шевченко критиковал использование на украинских банкнотах пиратской кириллической версии шрифта Bickham Script, которую связывают с российской дизайнеркой Александрой Гофман.

По словам Гдаля, тогда НБУ объяснил ситуацию и пообещал не использовать такой шрифт в дальнейшем. После презентации новой банкноты с Василием Стусом дизайнер заявил, что на ней снова использовали тот же шрифт, что и стало поводом для новой дискуссии.

Когда появится обновленная банкнота

В Национальном банке поблагодарили профессиональное сообщество за внимательность и сообщили, что после внесения изменений на банкноте появится обновленная надпись номинала.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 июля НБУ объявил о введении с 4 сентября 2026 года в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен, посвященной украинскому поэту, правозащитнику и диссиденту Василию Стусу.

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