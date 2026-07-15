НБУ змінить напис на новій банкноті у 2000 гривень після критики через шрифт, пов’язаний із РФ, - Пишний

Національний банк України змінить напис номіналу на новій банкноті у 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Таке рішення ухвалили після критики щодо використання шрифту, який професійна спільнота пов'язує з російською дизайнеркою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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Чому Нацбанк вирішив змінити напис

За словами Пишного, юридичних порушень у використанні шрифту немає, однак Нацбанк вирішив відмовитися від нього з моральних міркувань.

"У фаховій спільноті виникла дискусія щодо каліграфії номіналу – її стилістику пов'язують з адаптацією шрифту, зробленою колись російською дизайнеркою. Можна було б сперечатися про гліфи й ліцензії. Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила росія, бути бодай тінь асоціації з рф? Відповідь очевидна", – зазначив він.

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На проблему звернули увагу дизайнери

На використання шрифту звернув увагу розробник і дизайнер шрифтів Богдан Гдаль.

Він нагадав, що ще у 2019 році разом із дизайнером Андрієм Шевченком критикував використання на українських банкнотах піратської кириличної версії шрифту Bickham Script, яку пов'язують із російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

За словами Гдаля, тоді НБУ пояснив ситуацію та пообіцяв не використовувати такий шрифт надалі. Після презентації нової банкноти із Василем Стусом дизайнер заявив, що на ній знову використали той самий шрифт, що й стало приводом для нової дискусії.

Коли з'явиться оновлена банкнота

У Національному банку подякували професійній спільноті за уважність і повідомили, що після внесення змін на банкноті з'явиться оновлений напис номіналу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 10 липня НБУ оголосив про введення з 4 вересня 2026 року в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень, присвяченої українському поету, правозахиснику та дисиденту Василю Стусу.

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