Пентагон будет проверять военных на уровень тестостерона
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Министерство обороны США начнёт проверку уровня тестостерона у военнослужащих-мужчин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.
Проверки для военных: кого охватит программа
По словам Хегсета, обследования коснутся военнослужащих в возрасте от 30 лет. Их включат в ежегодную медицинскую оценку персонала.
Он пояснил, что цель программы заключается в обеспечении надлежащего уровня тестостерона для максимальной эффективности военнослужащих.
"Речь не идет об искусственном повышении показателей. Речь идет о восстановлении и оптимизации ваших естественных способностей", — подчеркнул он.
Военные моложе 30 лет также смогут пройти обследование добровольно.
Отмечается, что в 2019 году Национальные институты здравоохранения США изучали влияние терапии тестостероном на снижение травматизма и повышение эффективности военнослужащих в экстремальных условиях. Исследование показало, что она может помочь преодолеть часть физических и психологических последствий службы.
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