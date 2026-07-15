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Новости
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Пентагон будет проверять военных на уровень тестостерона

Хегсет объявил о проверках на тестостерон для военнослужащих США

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Министерство обороны США начнёт проверку уровня тестостерона у военнослужащих-мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

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Проверки для военных: кого охватит программа

По словам Хегсета, обследования коснутся военнослужащих в возрасте от 30 лет. Их включат в ежегодную медицинскую оценку персонала.

Он пояснил, что цель программы заключается в обеспечении надлежащего уровня тестостерона для максимальной эффективности военнослужащих.

"Речь не идет об искусственном повышении показателей. Речь идет о восстановлении и оптимизации ваших естественных способностей", — подчеркнул он.

Военные моложе 30 лет также смогут пройти обследование добровольно.

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Отмечается, что в 2019 году Национальные институты здравоохранения США изучали влияние терапии тестостероном на снижение травматизма и повышение эффективности военнослужащих в экстремальных условиях. Исследование показало, что она может помочь преодолеть часть физических и психологических последствий службы.

Автор: 

США (29698) Хегсет Пит (152)
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Топ комментарии
+3
пісюни заміряти будете ?.. бо ж теж впливає
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15.07.2026 22:44 Ответить
+1
І чим цей півник буде їх перевіряти? Особистими фотками мальчіков в трусіках? В кого встане не зачет? ПеРШа АрМіЯ СвІтУ USA! USA! USA! 🇺🇸⭐️🥇
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15.07.2026 22:47 Ответить
+1
Його б підлікували від алкогольної залежності і вийшов би добрий сержант. Для лейтенанта, треба в бібліотеку на пару років, качати IQ.
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15.07.2026 22:57 Ответить

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