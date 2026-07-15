Пентагон будет проверять военных на уровень тестостерона

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Министерство обороны США начнёт проверку уровня тестостерона у военнослужащих-мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

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Проверки для военных: кого охватит программа

По словам Хегсета, обследования коснутся военнослужащих в возрасте от 30 лет. Их включат в ежегодную медицинскую оценку персонала.

Он пояснил, что цель программы заключается в обеспечении надлежащего уровня тестостерона для максимальной эффективности военнослужащих.

"Речь не идет об искусственном повышении показателей. Речь идет о восстановлении и оптимизации ваших естественных способностей", — подчеркнул он.

Военные моложе 30 лет также смогут пройти обследование добровольно.

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Отмечается, что в 2019 году Национальные институты здравоохранения США изучали влияние терапии тестостероном на снижение травматизма и повышение эффективности военнослужащих в экстремальных условиях. Исследование показало, что она может помочь преодолеть часть физических и психологических последствий службы.