Пентагон перевірятиме військових на рівень тестостерону
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Міністерство оборони США розпочне обстеження військовослужбовців-чоловіків на рівень тестостерону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну заяву він опублікував у соцмережі Х.
Перевірки для військових: кого охопить програма
За словами Гегсета, обстеження стосуватимуться військових віком від 30 років. Їх включать до щорічної медичної оцінки персоналу.
Він пояснив, що мета програми полягає у забезпеченні належного рівня тестостерону для максимальної ефективності військовослужбовців.
"Мова не йде про штучне підвищення показників. Мова йде про відновлення та оптимізацію ваших природних здібностей", – наголосив він.
Військові молодші за 30 років також зможуть пройти обстеження добровільно.
Зазначається, що у 2019 році Національні інститути здоров’я США вивчали вплив терапії тестостероном на зменшення травм і підвищення ефективності військових в екстремальних умовах. Дослідження показало, що вона може допомогти подолати частину фізичних і психологічних наслідків служби.
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