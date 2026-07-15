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Новости Обстрелы Запорожья
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Удар РФ по Запорожью: число погибших возросло до трёх, 15 раненых

обстрелы Запорожья

Число погибших вследствие удара РФ по Запорожью днём 15 июля возросло до трёх. Пострадавших уже 15.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Увеличилось число жертв и пострадавших

"Уже трое погибших и пятнадцать раненых — увеличивается число пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье", — говорится в сообщении. 

Помощь врачей потребовалась пострадавшим в возрасте от 28 до 77 лет.

  • Ранее сообщалось, что в среду, 15 июля, российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья. Под ударом также оказалась критическая инфраструктура области. Есть жертвы и пострадавшие.

Смотрите также: Россияне нанесли удар по Запорожью и критической инфраструктуре области: есть погибшие и пострадавшие. ФОТОрепортаж

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Запорожье (3029) Запорожская область (4588) атака (1758) Запорожский район (704)
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