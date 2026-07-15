Россияне нанесли удар по Запорожью и критической инфраструктуре области: есть погибшие и пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 15 июля, российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья. Под ударом также оказалась критически важная инфраструктура области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть погибшие и пострадавшие

"Враг нанес удар по одному из районов Запорожья. Повреждены дома в частном секторе. По предварительным данным, пострадала 73-летняя женщина. Она получила легкую контузию", — сообщил Федоров в 16:41.

Позже чиновник сообщил, что оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре области.

Вследствие атаки один человек погиб, двое получили травмы. Им оказывается медицинская помощь.

Позже Федоров уточнил, что вследствие вражеской атаки на Запорожье двое человек погибли. Еще девять получили ранения, в том числе трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Последствия атаки на Запорожье

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