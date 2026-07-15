Росіяни вдарили по Запоріжжю та критичній інфраструктурі області: є загиблі та постраждалі. ФОТОрепортаж

У середу, 15 липня, російські війська вдарили по одному із районів Запоріжжя. Під ударом також опинилася критична інфраструктура області. Є жертви та постраждалі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є загиблі та постраждалі

"Ворог вдарив по одному з районів Запоріжжя. Пошкоджено будинки у приватному секторі Попередньо, постраждала 73-річна жінка. Вона отримала легку контузію", - повідомив Федоров о 16:41.

Згодом посадовець повідомив, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі області.

Внаслідок атаки одна людина загинула, двоє травмованих. Їм надається допомога медиків.

Пізніше Федоров уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя двоє людей загинули. Ще дев’ятеро дістали поранення, зокрема, троє з них перебувають у тяжкому стані.

Наслідки атаки на Запоріжжя

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