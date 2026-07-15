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Новини Обстріли Запоріжжя
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Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до трьох, 15 поранених

обстріли Запоріжжя

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Запоріжжю вдень 15 липня. Постраждалих уже 15.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Зросла кількість жертв та постраждалих

"Вже троє загиблих і п'ятнадцять поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - сказано в повідомленні. 

Допомога лікарів знадобилася постраждалим віком від 28 до 77 років.

  • Раніше повідомлялося, що у середу, 15 липня, російські війська вдарили по одному із районів Запоріжжя. Під ударом також опинилася критична інфраструктура області. Є жертви та постраждалі.

Дивіться також: Росіяни вдарили по Запоріжжю та критичній інфраструктурі області: є загиблі та постраждалі. ФОТОрепортаж

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Запоріжжя (2676) Запорізька область (5112) атака (1822) Запорізький район (710)
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