Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до трьох, 15 поранених
До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Запоріжжю вдень 15 липня. Постраждалих уже 15.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Зросла кількість жертв та постраждалих
"Вже троє загиблих і п'ятнадцять поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - сказано в повідомленні.
Допомога лікарів знадобилася постраждалим віком від 28 до 77 років.
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