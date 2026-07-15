СНБО назвал главного сторонника продолжения войны в Кремле

Одним из главных сторонников продолжения войны против Украины в Кремле является первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Влияние на решения Кремля и сценарии эскалации

По словам Коваленко, российский диктатор прислушивается к позиции Кириенко при обсуждении дальнейших действий в войне против Украины.

"Именно он регулярно предлагает Кремлю новые сценарии эскалации и террора против Украины", — отметил Коваленко.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России существенно возросло число людей, не поддерживающих войну против Украины. По его словам, такая смена настроений связана с украинскими ударами по военным целям на территории РФ и во временно оккупированном Крыму.