СНБО назвал главного сторонника продолжения войны в Кремле
Одним из главных сторонников продолжения войны против Украины в Кремле является первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Влияние на решения Кремля и сценарии эскалации
По словам Коваленко, российский диктатор прислушивается к позиции Кириенко при обсуждении дальнейших действий в войне против Украины.
"Именно он регулярно предлагает Кремлю новые сценарии эскалации и террора против Украины", — отметил Коваленко.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России существенно возросло число людей, не поддерживающих войну против Украины. По его словам, такая смена настроений связана с украинскими ударами по военным целям на территории РФ и во временно оккупированном Крыму.
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