УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9218 відвідувачів онлайн
Новини
1 295 6

РНБО назвала головного прихильника продовження війни в Кремлі

У Кремлі головним лобістом війни є Кирієнко

Одним із головних прихильників продовження війни проти України у Кремлі є перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вплив на рішення Кремля і сценарії ескалації

За словами Коваленка, російський диктатор прислухається до позиції Кирієнка під час обговорення подальших дій у війні проти України. 

"Саме він регулярно пропонує Кремлю нові сценарії ескалації та терору проти України", – зазначив Коваленко.

Читайте також: Україна запровадила санкції проти постачальників обладнання для російського ВПК

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії суттєво зросла кількість людей, які не підтримують війну проти України. За його словами, така зміна настроїв пов'язана з українськими ударами по військових цілях на території РФ та в тимчасово окупованому Криму.

Автор: 

путін володимир (25586) РНБО (2304) ЦПД (268) війна в Україні (8751)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 