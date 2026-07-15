РНБО назвала головного прихильника продовження війни в Кремлі
Одним із головних прихильників продовження війни проти України у Кремлі є перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Вплив на рішення Кремля і сценарії ескалації
За словами Коваленка, російський диктатор прислухається до позиції Кирієнка під час обговорення подальших дій у війні проти України.
"Саме він регулярно пропонує Кремлю нові сценарії ескалації та терору проти України", – зазначив Коваленко.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії суттєво зросла кількість людей, які не підтримують війну проти України. За його словами, така зміна настроїв пов'язана з українськими ударами по військових цілях на території РФ та в тимчасово окупованому Криму.
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