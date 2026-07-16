Лещенко призвал критиков войны идти в ТЦК, но заявил, что сам имеет отсрочку от "Укрзалізниці"

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" и внештатный советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что тем, кто критикует ведение войны и переговорный процесс, следует обращаться в территориальные центры комплектования и вступать в Силы обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время эфира на YouTube-канале Натальи Мосейчук.

В то же время он сообщил, что сам не будет мобилизован, поскольку имеет бронь от "Укрзалізниці".

Спор в эфире

Политический эксперт Юрий Романенко раскритиковал коммуникацию властей относительно стратегии войны. По его словам, общество должно понимать, в чем заключается конечная цель Украины и к чему следует готовиться.

В ответ Лещенко заявил, что тем, кому не хватает понимания плана победы над Россией, следует лично вступить в армию.

"Я считаю, что если тебе не хватает плана, как победить Россию, тогда нужно идти в соответствующий ТЦК, брать на себя ответственность, получать БР-ку и идти уничтожать Россию, а не в студии рассказывать, что кто-то поступил неправильно", - сказал он.

Почему сам не мобилизуется

На вопрос Романенко, почему сам Лещенко не находится в армии, он ответил, что доверяет президенту в вопросах переговорного процесса и располагает достаточной информацией для такой позиции.

Также Лещенко сказал, что не проходит службу, поскольку имеет бронь от "Укрзалізниці".

"А в ТЦК меня нет потому, что у меня есть отсрочка от "Укрзалізниці", – заявил он.

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