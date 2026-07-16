Лещенко закликав критиків війни йти до ТЦК, але заявив, що сам має бронь від "Укрзалізниці"

Член наглядової ради "Укрзалізниці" та позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що тим, хто критикує ведення війни та переговорний процес, варто йти до територіальних центрів комплектування і долучатися до Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, це пролунало під час ефіру на YouTube-каналі Наталії Мосейчук.

Водночас він повідомив, що сам не мобілізується, оскільки має бронь від "Укрзалізниці".

Суперечка в ефірі

Політичний експерт Юрій Романенко розкритикував комунікацію влади щодо стратегії війни. За його словами, суспільство має розуміти, якою є кінцева мета України та до чого слід готуватися.

У відповідь Лещенко заявив, що тим, кому бракує розуміння плану перемоги над Росією, слід особисто долучитися до війська.

"Я вважаю, що якщо тобі не вистачає плану, як перемогти Росію, тоді треба йти у відповідний ТЦК, брати на себе відповідальність, отримувати БР-ку і йти знищувати Росію, а не в студії розказувати, що хтось неправильно зробив", – сказав він.

Чому сам не мобілізується

На запитання Романенка, чому сам Лещенко не перебуває у війську, він відповів, що довіряє президенту у питаннях переговорного процесу і має достатньо інформації для такої позиції.

Також Лещенко пояснив, що не проходить службу, оскільки має бронь від "Укрзалізниці".

"А не в ТЦК я тому, що у мене бронь Укрзалізниці", – заявив він.

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