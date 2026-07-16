Половина поляков поддерживает оказание военной помощи Украине, - опрос

Более половины граждан Польши поддерживают дальнейшее оказание военной помощи Украине, хотя уровень поддержки заметно снизился по сравнению с первыми годами полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу польского издания Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечает издание, исторические споры между Варшавой и Киевом не поколебали убеждение большинства поляков в том, что военная поддержка Украины соответствует интересам Польши.

В то же время поддержка помощи Киеву снизилась по сравнению с концом 2022 года, когда за передачу Украине оружия и военного оборудования выступали 77,5% респондентов.

Наибольшую поддержку военная помощь Украине имеет среди избирателей нынешней правительственной коалиции — ее одобряют более 86% опрошенных из этой группы.

Противниками дальнейшей поддержки Украины чаще всего являются сторонники партий "Право и справедливость" и "Конфедерация", а также граждане, не участвующие в выборах.

Опрос также показал значительную поляризацию польского общества по этому вопросу. Так, 22,6% респондентов заявили, что "решительно поддерживают" военную помощь Украине, тогда как 23,7% "решительно выступают против" такой поддержки.

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