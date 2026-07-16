Половина поляків підтримують надання військової допомоги Україні, - опитування

Понад половина громадян Польщі підтримують подальше надання військової допомоги Україні, хоча рівень підтримки помітно знизився порівняно з першими роками повномасштабної війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення польського видання Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначає видання, історичні суперечки між Варшавою і Києвом не зруйнували переконання більшості поляків у тому, що військова підтримка України відповідає інтересам Польщі.

Водночас підтримка допомоги Києву зменшилася порівняно з кінцем 2022 року, коли за передачу Україні зброї та військового обладнання виступали 77,5% респондентів.

Найбільшу підтримку військова допомога Україні має серед виборців нинішньої урядової коаліції – її схвалюють понад 86% опитаних із цієї групи.

Противниками подальшої підтримки України найчастіше є прихильники партій "Право і справедливість" і "Конфедерація", а також громадяни, які не беруть участі у виборах.

Опитування також засвідчило значну поляризацію польського суспільства у цьому питанні. Так, 22,6% респондентів заявили, що "рішуче підтримують" військову допомогу Україні, тоді як 23,7% "рішуче виступають проти" такої підтримки.

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