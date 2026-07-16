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Новости Самоубийство полицейского
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На Полтавщине нашли мертвым бывшего руководителя полиции Сумщины: предварительно, это самоубийство, - полиция

В Полтавской области найден застреленным бывший руководитель ГУ Нацполиции Сумской области

В Полтавской области обнаружили мертвым бывшего руководителя Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергея Чижа. По предварительным данным правоохранительных органов, смерть могла наступить в результате самоубийства.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Полтавской области.

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По информации правоохранителей, 16 июля около 10:40 в полицию поступило сообщение о смерти 44-летнего мужчины по месту жительства в Карловской громаде Полтавского района. В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что умерший является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Речь идет о бывшем начальнике Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергее Чиже.

В полиции отметили, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Правоохранители проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Нацполиция (17072) самоубийство (1038) Сумская область (4346) Полтавская область (1459)
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Топ комментарии
+7
Не верю, ты их лопатой добивай а он всё равно мёртвой хваткой зубами за пагон будет держаться, а тут такой благородный жест доброй воли)))))
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16.07.2026 16:23 Ответить
+7
На фронт не брали
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16.07.2026 16:27 Ответить
+5
44 роки...Наврядчи інвалід. Не на фронті. Не у справі,як вбачається. Можливо під статтею....Горілка та депресія...
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16.07.2026 16:18 Ответить

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