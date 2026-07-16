На Полтавщине нашли мертвым бывшего руководителя полиции Сумщины: предварительно, это самоубийство, - полиция
В Полтавской области обнаружили мертвым бывшего руководителя Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергея Чижа. По предварительным данным правоохранительных органов, смерть могла наступить в результате самоубийства.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Полтавской области.
По информации правоохранителей, 16 июля около 10:40 в полицию поступило сообщение о смерти 44-летнего мужчины по месту жительства в Карловской громаде Полтавского района. В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что умерший является бывшим сотрудником правоохранительных органов.
Речь идет о бывшем начальнике Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергее Чиже.
В полиции отметили, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Правоохранители проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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