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Новини Самогубство поліціянта
2 042 16

На Полтавщині знайшли мертвим екскерівника поліції Сумщини: попередньо, це самогубство, - поліція

На Полтавщині знайдено застреленим екскерівника ГУ Нацполіції Сумської області

У Полтавській області знайшли мертвим колишнього керівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа. За попередніми даними правоохоронців, смерть могла настати внаслідок самогубства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Полтавської області.

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За інформацією правоохоронців, 16 липня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем проживання у Карлівській громаді Полтавського району. Під час першочергових слідчих дій встановили, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів.

Йдеться про колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа.

У поліції зазначили, що для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

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Нацполіція (15853) самогубство (690) Сумська область (4901) Полтавська область (1436)
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Топ коментарі
+8
На фронт не брали
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16.07.2026 16:27 Відповісти
+7
Не верю, ты их лопатой добивай а он всё равно мёртвой хваткой зубами за пагон будет держаться, а тут такой благородный жест доброй воли)))))
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16.07.2026 16:23 Відповісти
+5
44 роки...Наврядчи інвалід. Не на фронті. Не у справі,як вбачається. Можливо під статтею....Горілка та депресія...
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16.07.2026 16:18 Відповісти

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