На Полтавщині знайшли мертвим екскерівника поліції Сумщини: попередньо, це самогубство, - поліція

У Полтавській області знайшли мертвим колишнього керівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа. За попередніми даними правоохоронців, смерть могла настати внаслідок самогубства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Полтавської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією правоохоронців, 16 липня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем проживання у Карлівській громаді Полтавського району. Під час першочергових слідчих дій встановили, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів.

Йдеться про колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа.

У поліції зазначили, що для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіло поліцейського з вогнепальним пораненням виявили в лісі у Чернігові: попередньо, йдеться про самогубство, - Нацполіція