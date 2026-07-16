На Полтавщині знайшли мертвим екскерівника поліції Сумщини: попередньо, це самогубство, - поліція
У Полтавській області знайшли мертвим колишнього керівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа. За попередніми даними правоохоронців, смерть могла настати внаслідок самогубства.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Полтавської області.
За інформацією правоохоронців, 16 липня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем проживання у Карлівській громаді Полтавського району. Під час першочергових слідчих дій встановили, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів.
Йдеться про колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа.
У поліції зазначили, що для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події.
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