Тіло поліцейського з вогнепальним пораненням виявили в лісі у Чернігові: попередньо, йдеться про самогубство, - Нацполіція
Правоохоронці працюють на місці смерті поліцейського у Чернігові.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, сьогодні вдень надійшла інформація про виявлення у лісовому масиві тіла поліцейського з вогнепальним пораненням.
За попередніми даними, йдеться про самогубство.
Розслідування
Повідомляється, що обставини трагедії розслідуватимуть слідчі Державного бюро розслідувань.
"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого", - додали в поліції.
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