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Новини Самогубство поліціянта Скоєння самогубства
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Тіло поліцейського з вогнепальним пораненням виявили в лісі у Чернігові: попередньо, йдеться про самогубство, - Нацполіція

У Чернігові виявили тіло поліцейського

Правоохоронці працюють на місці смерті поліцейського у Чернігові.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, сьогодні вдень надійшла інформація про виявлення у лісовому масиві тіла поліцейського з вогнепальним пораненням.

За попередніми даними, йдеться про самогубство.

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Розслідування

Повідомляється, що обставини трагедії розслідуватимуть слідчі Державного бюро розслідувань.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого", - додали в поліції.

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Нацполіція (15853) самогубство (690) Чернігів (910) Чернігівська область (1419) Чернігівський район (203)
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