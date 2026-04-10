Тело полицейского с огнестрельным ранением обнаружили в лесу в Чернигове: предварительно, речь идет о самоубийстве, - Нацполиция

Правоохранители работают на месте гибели полицейского в Чернигове.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, сегодня днем поступила информация об обнаружении в лесном массиве тела полицейского с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.

Расследование

Сообщается, что обстоятельства трагедии будут расследовать следователи Государственного бюро расследований.



"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", — добавили в полиции.

