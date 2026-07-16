На Сумщине агента РФ приговорили к 15 годам, - прокуратура
В Сумской области суд признал виновным в государственной измене 45-летнего местного жителя, который, по данным следствия, работал на российские спецслужбы и собирал разведывательную информацию об украинских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры доказали, что агента завербовали представители спецслужб РФ через один из мессенджеров. После этого он согласился сотрудничать с врагом и приступил к сбору информации о подразделениях Сил обороны Украины.
По данным следствия, мужчина передвигался по Сумам и приграничным районам области, фиксировал места расположения личного состава, военной техники, вооружения, а также маршруты перемещения украинских военных. Для передачи разведданных он использовал скриншоты с геолокацией, которые отправлял своему куратору в РФ.
В суде обвиняемый свою вину не признал.
До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
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