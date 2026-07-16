На Сумщині агента РФ засудили до 15 років, - прокуратура

На Сумщині суд визнав винним у державній зраді 45-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та збирав розвідувальну інформацію про українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

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Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що агента завербували представники спецслужб РФ через один із месенджерів. Після цього він погодився співпрацювати з ворогом та розпочав збір інформації про підрозділи Сил оборони України.

За даними слідства, чоловік пересувався Сумами та прикордонними районами області, фіксував місця розташування особового складу, військової техніки, озброєння, а також маршрути переміщення українських військових. Для передачі розвідданих він використовував скріншоти з геолокацією, які надсилав своєму куратору в РФ.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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