На Сумщині агента РФ засудили до 15 років, - прокуратура
На Сумщині суд визнав винним у державній зраді 45-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та збирав розвідувальну інформацію про українських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що агента завербували представники спецслужб РФ через один із месенджерів. Після цього він погодився співпрацювати з ворогом та розпочав збір інформації про підрозділи Сил оборони України.
За даними слідства, чоловік пересувався Сумами та прикордонними районами області, фіксував місця розташування особового складу, військової техніки, озброєння, а також маршрути переміщення українських військових. Для передачі розвідданих він використовував скріншоти з геолокацією, які надсилав своєму куратору в РФ.
У суді обвинувачений своєї вини не визнав.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль