В Украине с 1 октября изменятся правила строительства детских садов: что предусматривают новые нормы

Министерство развития общин и территорий утвердило новые государственные строительные нормы для детских садов. Они вступят в силу с 1 октября 2026 года и изменят подход к проектированию учреждений дошкольного образования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство развития громад и территорий, новые нормы распространяются на ясли, детские сады и специальные учреждения дошкольного образования и учитывают положения обновленного Закона Украины "О дошкольном образовании".

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Отныне количество помещений, их площадь, а также число игровых и спортивных площадок будут определяться не по типовым шаблонам, а в зависимости от количества детей, их возраста, формата работы учреждения и особенностей организации образовательного процесса. Одно помещение также сможет выполнять несколько функций.

"Мы кардинально меняем подход к проектированию учреждений дошкольного образования. В центре новых норм - ребенок и его потребности", - отметила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская.

Документ также упрощает требования к небольшим учреждениям - яслям и детским садам, рассчитанным на до 40 детей, а также специальным детским садам, в которых могут воспитываться до 24 детей. Ожидается, что это облегчит открытие небольших дошкольных учреждений в жилых и общественных зданиях, а также при предприятиях, учреждениях и организациях для детей работников.

Отдельный блок новых норм касается безбарьерности. Детские сады должны быть доступны для детей с особыми образовательными потребностями, чтобы они могли обучаться в обычных группах.

Новые требования будут применяться при строительстве новых детских садов, а также учитываться при реконструкции и капитальном ремонте существующих учреждений.

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