В Україні з 1 жовтня зміняться правила будівництва дитсадків: що передбачають нові норми

Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові державні будівельні норми для дитячих садків. Вони набудуть чинності з 1 жовтня 2026 року та змінять підхід до проєктування закладів дошкільної освіти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій, нові норми поширюються на ясла, дитячі садки та спеціальні заклади дошкільної освіти й враховують положення оновленого Закону України "Про дошкільну освіту".

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Відтепер кількість приміщень, їхню площу, а також число ігрових і спортивних майданчиків визначатимуть не за типовими шаблонами, а залежно від кількості дітей, їхнього віку, формату роботи закладу та особливостей організації освітнього процесу. Один простір також зможе виконувати кілька функцій.

"Кардинально змінюємо підхід до проєктування закладів дошкільної освіти. У центрі нових норм – дитина та її потреби", – зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Документ також спрощує вимоги до невеликих закладів – ясел і дитсадків, розрахованих на до 40 дітей, а також спеціальних дитсадків, у яких можуть виховуватися до 24 дітей. Очікується, що це полегшить відкриття невеликих дошкільних закладів у житлових і громадських будівлях, а також при підприємствах, установах та організаціях для дітей працівників.

Окремий блок нових норм стосується безбар'єрності. Дитячі садки мають бути доступними для дітей з особливими освітніми потребами, щоб вони могли навчатися у звичайних групах.

Нові вимоги застосовуватимуть під час будівництва нових дитсадків, а також враховуватимуть при реконструкції та капітальному ремонті існуючих закладів.

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