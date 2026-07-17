В сентябре Украина получит первые 40 млн евро на жилищные ваучеры для переселенцев

В сентябре Украина получит первые 40 миллионов евро от Банка развития Совета Европы на финансирование жилищных ваучеров для переселенцев с временно оккупированных территорий. Еще один транш в том же размере — 40 миллионов евро — запланирован на 2027 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление председателя Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты внутренне перемещенных лиц Павла Фролова, полученных средств хватит примерно на две тысячи жилищных ваучеров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Фролова, количество желающих получить помощь значительно превышает бюджет программы. На сегодняшний день более 43 тысяч переселенцев подали заявки на получение жилищного ваучера.

Комиссия уже одобрила около 35 тысяч заявок, однако большинство людей пока продолжают ждать финансирования.

За время действия программы удалось профинансировать 3 296 жилищных ваучеров на общую сумму 6,59 миллиарда гривен. Благодаря этому 3 228 семей уже приобрели собственное жилье.

Сейчас подать заявку можно только через приложение "Дия". В то же время уже в августе такая возможность должна появиться и на портале "Дия", а также в центрах предоставления административных услуг и у нотариусов. Это должно сделать программу более доступной для людей, которые не пользуются мобильным приложением.

Напомним, во время Ukraine Recovery Conference 2026 в польском Гданьске Украина привлекла 350 миллионов евро на жилищные программы. Эти средства планируется направить на компенсации за уничтоженное жилье, строительство муниципального социального жилья, а также домов для переселенцев с временно оккупированных территорий и ветеранов.

Читайте: Во Львове построят 300 квартир для переселенцев из оккупированного Мариуполя