Україна у вересні отримає перші 40 млн євро на житлові ваучери для переселенців

У вересні Україна отримає перші 40 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи на фінансування житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій. Ще один транш у такому ж розмірі – 40 мільйонів євро – запланований на 2027 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту внутрішньо переміщених осіб Павла Фролова, отриманих коштів вистачить приблизно на дві тисячі житлових ваучерів.

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За словами Фролова, кількість охочих отримати допомогу значно перевищує бюджет програми. Станом на сьогодні понад 43 тисячі переселенців подали заявки на отримання житлового ваучера.

Комісії вже схвалили близько 35 тисяч заяв, однак більшість людей поки що продовжують чекати на фінансування.

За час дії програми вдалося профінансувати 3 296 житлових ваучерів на загальну суму 6,59 мільярда гривень. Завдяки цьому 3 228 родин уже придбали власне житло.

Наразі подати заявку можна лише через застосунок "Дія". Водночас уже в серпні така можливість має з'явитися і на порталі "Дія", а також у центрах надання адміністративних послуг та у нотаріусів. Це має зробити програму доступнішою для людей, які не користуються мобільним застосунком.

Нагадаємо, під час Ukraine Recovery Conference 2026 у польському Гданську Україна залучила 350 мільйонів євро на житлові програми. Ці кошти планують спрямувати на компенсації за знищене житло, будівництво муніципального соціального житла, а також будинків для переселенців із тимчасово окупованих територій і ветеранів.

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