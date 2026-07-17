Чиновницу Минкультуры будут судить за оправдание агрессии РФ и призывы к ракетным ударам по Украине

В суд направлен обвинительный акт в отношении начальницы одного из отделов Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Ее обвиняют в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и распространении пророссийских нарративов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что чиновница во время частных бесед оправдывала действия России, а полномасштабное вторжение называла "законными действиями".

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По версии следствия, обвиняемая утверждала, что Украина якобы сама спровоцировала войну, а также "провоцирует" российские удары по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, как отмечают прокуроры, женщина обсуждала, по каким объектам российским войскам лучше наносить ракетные удары. Такие высказывания она делала, находясь в Киеве и ежедневно наблюдая за последствиями российских атак.

В прокуратуре сообщили, что проведенные экспертизы подтвердили: ее высказывания содержат оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В конце марта 2026 года Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила и задержала руководительницу одного из отделов ИТ-департамента Министерства культуры. По данным следствия, она восхваляла президента РФ Владимира Путина, называла российское вторжение "законным", оправдывала ракетные удары по критической инфраструктуре Киева и распространяла фейки о Силах обороны Украины среди коллег.

В марте этого года ей сообщили о подозрении и отстранили от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

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