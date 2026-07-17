Посадовицю Мінкультури судитимуть за виправдовування агресії РФ і заклики до ракетних ударів по Україні

До суду скерували обвинувальний акт щодо начальниці одного з відділів Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Її обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та поширенні проросійських наративів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовиця під час приватних розмов виправдовувала дії Росії, а повномасштабне вторгнення називала "законними діями".

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За версією слідства, обвинувачена стверджувала, що Україна нібито сама спровокувала війну, а також "провокує" російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, як зазначають прокурори, жінка обговорювала, по яких об'єктах російським військам краще завдавати ракетних ударів. Такі висловлювання вона робила, перебуваючи у Києві та щодня спостерігаючи наслідки російських атак.

У прокуратурі повідомили, що проведені експертизи підтвердили: її висловлювання містять виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Наприкінці березня 2026 року Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила та затримала керівницю одного з відділів ІТ-департаменту Міністерства культури. За даними слідства, вона вихваляла президента РФ Володимира Путіна, називала російське вторгнення "законним", виправдовувала ракетні удари по критичній інфраструктурі Києва та поширювала фейки про Сили оборони України серед колег.

У березні цього року їй повідомили про підозру та відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

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