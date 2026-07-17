РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
268 1

Спасатели ГСЧС завершили очистку Кирилловского озера от нефтепродуктов после удара РФ по Киеву

ГСЧС завершила сбор более 300 кубометров нефтепродуктов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила работы по сбору нефтепродуктов с поверхности Кирилловского озера в Киеве, которое было загрязнено после российского обстрела столицы в ночь на 2 июля. За 16 дней спасатели извлекли 317 кубометров загрязняющих веществ из водоема площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Все это произошло не из-за случайности или технической аварии. Причина одна — вражеский обстрел столицы со стороны России в ночь на 2 июля. Его последствия коснулись не только человеческих жизней, но и природы", — говорится в сообщении.

После попаданий горюче-смазочные материалы попали в акваторию Кирилловского озера в Оболонском районе столицы. Загрязнено было около 20 600 кв. м водной поверхности.

Читайте также: Последствия удара РФ баллистикой ракетами по Киеву: число пострадавших возросло до 12, вспыхнули пожары (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очистка длилась 16 дней

В течение 16 дней спасатели со всей Украины непрерывно работали, чтобы не дать загрязнению распространиться еще дальше. На водоеме устанавливали скиммерные системы, боновые заграждения постоянной плавучести и сорбирующие боновые заграждения.

В результате с поверхности озера собрали и изъяли 317 куб. м загрязняющего вещества.

В настоящее время на водоеме остаются:
- 230 м сорбирующих боновых заграждений;
- 550 м боновых заграждений постоянной плавучести.

К работам были привлечены около 60 спасателей и 20 единиц техники.

"Эта история — еще одно напоминание о том, что российская агрессия наносит ущерб не только людям. Она отравляет окружающую среду, уничтожает экосистемы и заставляет спасателей ежедневно бороться не только с огнем и разрушениями, но и с последствиями преступлений против природы. Но мы продолжаем защищать, восстанавливать и спасать, несмотря ни на что!", — отметили в ГСЧС.

Автор: 

загрязнение (262) Киев (26684) ГСЧС (5263)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 