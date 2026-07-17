Спасатели ГСЧС завершили очистку Кирилловского озера от нефтепродуктов после удара РФ по Киеву

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила работы по сбору нефтепродуктов с поверхности Кирилловского озера в Киеве, которое было загрязнено после российского обстрела столицы в ночь на 2 июля. За 16 дней спасатели извлекли 317 кубометров загрязняющих веществ из водоема площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Все это произошло не из-за случайности или технической аварии. Причина одна — вражеский обстрел столицы со стороны России в ночь на 2 июля. Его последствия коснулись не только человеческих жизней, но и природы", — говорится в сообщении.



После попаданий горюче-смазочные материалы попали в акваторию Кирилловского озера в Оболонском районе столицы. Загрязнено было около 20 600 кв. м водной поверхности.

Читайте также: Последствия удара РФ баллистикой ракетами по Киеву: число пострадавших возросло до 12, вспыхнули пожары (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очистка длилась 16 дней

В течение 16 дней спасатели со всей Украины непрерывно работали, чтобы не дать загрязнению распространиться еще дальше. На водоеме устанавливали скиммерные системы, боновые заграждения постоянной плавучести и сорбирующие боновые заграждения.



В результате с поверхности озера собрали и изъяли 317 куб. м загрязняющего вещества.



В настоящее время на водоеме остаются:

- 230 м сорбирующих боновых заграждений;

- 550 м боновых заграждений постоянной плавучести.



К работам были привлечены около 60 спасателей и 20 единиц техники.



"Эта история — еще одно напоминание о том, что российская агрессия наносит ущерб не только людям. Она отравляет окружающую среду, уничтожает экосистемы и заставляет спасателей ежедневно бороться не только с огнем и разрушениями, но и с последствиями преступлений против природы. Но мы продолжаем защищать, восстанавливать и спасать, несмотря ни на что!", — отметили в ГСЧС.