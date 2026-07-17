Рятувальники ДСНС завершили очищення озера Кирилівського від нафтопродуктів після удару РФ по Києву

Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила роботи зі збору нафтопродуктів із поверхні озера Кирилівського в Києві, яке забруднилося після російського обстрілу столиці в ніч проти 2 липня. За 16 днів рятувальники вилучили 317 кубометрів забруднювальних речовин із водойми площею понад 20 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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"Усе це сталося не через випадковість чи технічну аварію. Причина одна — російський ворожий обстріл столиці в ніч проти 2 липня. Його наслідки торкнулися не лише людських життів, а й природи", - ідеться в повідомленні.



Після влучань пально-мастильні матеріали потрапили до акваторії озера Кирилівського в Оболонському районі столиці. Забруднено було близько 20 600 кв. м водної поверхні.

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Очищення тривало 16 днів

Протягом 16 днів рятувальники зі всієї України безперервно працювали, щоб не дати забрудненню поширитися ще далі. На водоймі встановлювали скімерні системи, бонові загородження постійної плавучості та сорбувальні бонові загородження.



У результаті з поверхні озера зібрали та вилучили 317 куб. м забруднювальної речовини.



Наразі на водоймі залишаються:

- 230 м сорбувальних бонових загороджень;

- 550 м бонових загороджень постійної плавучості.



До робіт було залучено близько 60 рятувальників та 20 одиниць техніки.



"Ця історія — ще одне нагадування, що російська агресія завдає шкоди не лише людям. Вона отруює довкілля, знищує екосистеми та змушує рятувальників щодня боротися не тільки з вогнем і руйнуваннями, а й із наслідками злочинів проти природи. Але ми продовжуємо захищати, відновлювати та рятувати, не дивлячись ні нащо!", - зазначили в ДСНС.