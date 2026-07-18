РФ атаковала ударными дронами: в ряде областей была объявлена воздушная тревога (обновлено)
В ночь на 18 июля российские войска нанесли удар по Украине с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
Реактивные БПЛА в Днепропетровской области в направлении н.п. Каменское, — сообщалось в 00:02.
БПЛА в направлении Полтавы с севера и юга, — сообщалось в 00:08.
БПЛА в направлении Сум с севера, — сообщалось в 00:14.
В 00:19 сообщалось:
- БПЛА на востоке Харьковской области, курс на запад.
- БПЛА в направлении Запорожья с юга.
К югу от Запорожья — разведывательные БПЛА, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — сообщалось в 00:23.
БПЛА в направлении Харькова с востока, — сообщалось в 00:25.
Обновление
БпЛА в направлении Запорожья с северо-восточного направления, - сообщалось в 00:54.
БпЛА в направлении Днепра с юга, - сообщалось в 01:01.
БпЛА в направлении Запорожья с востока, - сообщалось в 01:39.
В 01:43 ВС сообщали:
- БпЛА на Сумы с севера.
- Реактивный БпЛА в направлении Одесчины с Черного моря.
БпЛА в направлении Чернигова с севера, - сообщалось в 01:44.
БпЛА в направлении Харькова с севера, - сообщалось в 01:50.
БпЛА в направлении Запорожья с юга, - сообщалось в 01:51.
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