РФ атаковала ударными дронами: в ряде областей была объявлена воздушная тревога (обновлено)

В ночь на 18 июля российские войска нанесли удар по Украине с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

Реактивные БПЛА в Днепропетровской области в направлении н.п. Каменское, — сообщалось в 00:02.

БПЛА в направлении Полтавы с севера и юга, — сообщалось в 00:08.

БПЛА в направлении Сум с севера, — сообщалось в 00:14.

В 00:19 сообщалось:

БПЛА на востоке Харьковской области, курс на запад.

БПЛА в направлении Запорожья с юга.

К югу от Запорожья — разведывательные БПЛА, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — сообщалось в 00:23.

БПЛА в направлении Харькова с востока, — сообщалось в 00:25.

Обновление

БпЛА в направлении Запорожья с северо-восточного направления, - сообщалось в 00:54.

БпЛА в направлении Днепра с юга, - сообщалось в 01:01.

БпЛА в направлении Запорожья с востока, - сообщалось в 01:39.

В 01:43 ВС сообщали:

БпЛА на Сумы с севера.

Реактивный БпЛА в направлении Одесчины с Черного моря.

БпЛА в направлении Чернигова с севера, - сообщалось в 01:44.

БпЛА в направлении Харькова с севера, - сообщалось в 01:50.

БпЛА в направлении Запорожья с юга, - сообщалось в 01:51.

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