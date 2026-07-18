РФ атакує ударними дронами: у низці областей повітряна тривога (оновлено)

У ніч на 18 липня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

Реактивні БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п. Камянське, - повідомлялося о 00:02.

БпЛА в напрямку Полтави з півночі та півдня, - повідомлялося о 00:08.

БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 00:14.

О 00:19 повідомлялося:

БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.

БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

На півдні від Запоріжжя розвідувальні БпЛА, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, - повідомлялося о 00:23.

БпЛА в напрямку Харкова зі сходу, - повідомлялося о 00:25.

Оновлення

БпЛА в напрямку Запоріжжя з північно-східного напрямку, - повідомлялося о 00:54.

БпЛА в напрямку Дніпра з півдня, - повідомлялося о 01:01.

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