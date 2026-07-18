РФ атакує ударними дронами: у низці областей повітряна тривога (оновлено)
У ніч на 18 липня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
Реактивні БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п. Камянське, - повідомлялося о 00:02.
БпЛА в напрямку Полтави з півночі та півдня, - повідомлялося о 00:08.
БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 00:14.
О 00:19 повідомлялося:
- БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.
- БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.
На півдні від Запоріжжя розвідувальні БпЛА, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, - повідомлялося о 00:23.
БпЛА в напрямку Харкова зі сходу, - повідомлялося о 00:25.
Оновлення
БпЛА в напрямку Запоріжжя з північно-східного напрямку, - повідомлялося о 00:54.
БпЛА в напрямку Дніпра з півдня, - повідомлялося о 01:01.
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