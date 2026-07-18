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Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики (обновлено)

балістика

В ночь на 18 июля в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистического оружия.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Угроза применения баллистического оружия из Таганрога", — предупредили ВС в 00:44.

Обновление

В 01:05 объявили об отбое воздушной тревоги.

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