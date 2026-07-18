Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики (обновлено)
В ночь на 18 июля в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистического оружия.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Угроза применения баллистического оружия из Таганрога", — предупредили ВС в 00:44.
Обновление
В 01:05 объявили об отбое воздушной тревоги.
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